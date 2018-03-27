5 milyon TL vurgun yapan TRT sekreterine istenen ceza belli oldu

Ankara'da 43 kişinin yaklaşık 5 milyon lira kaptırdığı 'saadet zinciri'nde savcılık, şüpheliler hakkında dava açtı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, aralarında TRT çalışanı, polis ve bürokratların da bulunduğu 43 kişi müşteki olarak yer aldı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Aysun E., oluşturduğu sistemin dönmesi için müştekilerden aldığı paraların karşılığı olarak ilk etapta hemen ‘kâr payı' adı altında ödeme yaptı. Bu ödeme nedeniyle sistemin işleyeceğine ikna olan mağdurlar, bu defa daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak sistem bir süre sonra çöktü.
İddianamede buna ilişkin, "Süreç içinde sisteme para katılmasının zorlaştığı, kâr payı dağıtmada zorluk yaşandığı, bu nedenle şüphelilere inanılması konusunda birtakım soru işaretlerinin doğduğu, bir süre sonra para akışının kesilmesiyle zincirin koptuğu anlaşılmıştır" denildi.
'İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ DE İŞİN İÇİNDE'
Zincire ilk etapta 10 bin TL yatıran müşteki M.F.N. istihbarat görevlilerinin de bu işte olduğunu, Aysun E.'nin bu şekilde güven telkin ettiğini, bu güven dolayısıyla süreç içinde toplam 342 bin TL para verdiğini anlattı.
S.A. da Aysun E.'nin kocası Araf E. ile meslektaş olduklarını, sisteme 45 bin TL yatırdığını, 19 bin TL'sini geri aldıktan sonra zincirin koptuğunu söyledi.
Kurulan dolandırıcılık zincirinde her bir şüphelinin görevi vardı. Aysun E.'nin daha çok TRT, polis eşi Araf E. ve şüpheli polis C.G.'nin daha çok emniyet teşkilatı içinde sisteme müşteri buldukları belirtildi. Diğer şüphelilerin de organizasyona komisyon karşılığında müşteri buldukları ve Aysun E. ile devamlı iletişim halinde bulundukları öne sürüldü. İddianamede, Aysun E.'nin sahte TRT kantin ihalesi ve arsa alım-satımından kâr payı vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL para topladığı belirtildi.
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