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    TRT

    5 milyon TL vurgun yapan TRT sekreterine istenen ceza belli oldu

    © AA/
    Türkiye
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    TRT'nin kantin ihalesinden kâr payı dağıtımı vaadiyle aralarında polis, bürokrat ve TRT çalışanlarının bulunduğu 43 kişiyi 5 milyon TL dolandıran sekreter Aysun E. ve ekibine dava açıldı. Savcı, 11 şüpheli için 590'ar yıl hapis istedi.

    Ankara'da 43 kişinin yaklaşık 5 milyon lira kaptırdığı 'saadet zinciri'nde savcılık, şüpheliler hakkında dava açtı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, aralarında TRT çalışanı, polis ve bürokratların da bulunduğu 43 kişi müşteki olarak yer aldı.

    TRT
    © AA/
    TRT'ye 5 milyon TL'lik sekreter vurgunu
    Dosyada, o dönem TRT'de sekreter olarak çalışan Aysun E. ve diğer şüphelilerin oluşturduğu dolandırıcılık sistemi bütün ayrıntılarıyla anlatıldı. Buna göre Aysun E. ilk olarak TRT'nin kantin ihalesinden kâr payı dağıtılacağı vaadiyle para toplamaya başladı. Müştekileri ikna etme için TRT yöneticilerinin imzalarını taklit ederek sahte kantin sözleşmeleri hazırladı. Toplanan paraların TRT'ye yatırıldığına inandırmak amacıyla da sahte tahsilat makbuzları düzenlendi.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Aysun E., oluşturduğu sistemin dönmesi için müştekilerden aldığı paraların karşılığı olarak ilk etapta hemen ‘kâr payı' adı altında ödeme yaptı. Bu ödeme nedeniyle sistemin işleyeceğine ikna olan mağdurlar, bu defa daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak sistem bir süre sonra çöktü.

    İddianamede buna ilişkin, "Süreç içinde sisteme para katılmasının zorlaştığı, kâr payı dağıtmada zorluk yaşandığı, bu nedenle şüphelilere inanılması konusunda birtakım soru işaretlerinin doğduğu, bir süre sonra para akışının kesilmesiyle zincirin koptuğu anlaşılmıştır" denildi.

    'İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ DE İŞİN İÇİNDE'

    Zincire ilk etapta 10 bin TL yatıran müşteki M.F.N. istihbarat görevlilerinin de bu işte olduğunu, Aysun E.'nin bu şekilde güven telkin ettiğini, bu güven dolayısıyla süreç içinde toplam 342 bin TL para verdiğini anlattı.

    TRT
    © AA/
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    Z.T.A da ifadesinde, Aysun E.'nin kantin hissesi başına 3 bin TL kâr payı alındığını söylediğini, eşiyle birlikte 45 bin TL yatırdıklarını, kâr payı adı altında 19 bin TL aldıklarını, ancak daha sonra bu durumun bittiğini ifade etti.

    S.A. da Aysun E.'nin kocası Araf E. ile meslektaş olduklarını, sisteme 45 bin TL yatırdığını, 19 bin TL'sini geri aldıktan sonra zincirin koptuğunu söyledi.

    Kurulan dolandırıcılık zincirinde her bir şüphelinin görevi vardı. Aysun E.'nin daha çok TRT, polis eşi Araf E. ve şüpheli polis C.G.'nin daha çok emniyet teşkilatı içinde sisteme müşteri buldukları belirtildi. Diğer şüphelilerin de organizasyona komisyon karşılığında müşteri buldukları ve Aysun E. ile devamlı iletişim halinde bulundukları öne sürüldü. İddianamede, Aysun E.'nin sahte TRT kantin ihalesi ve arsa alım-satımından kâr payı vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL para topladığı belirtildi.

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    Etiketler:
    kantin, polis, emniyet, dolandırıcılık, TRT, Aysun E, Ankara, Türkiye
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