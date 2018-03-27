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    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş

    CHP'li Yarkadaş sordu: TRT Genel Müdürü Kanal D’ye mi atanacak?

    © AA/
    Türkiye
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    CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Doğan Medya'nın satışıyla ilgili soru işaretlerini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yöneltti. Yarkadaş 'TRT Genel Müdürü Kanal D’ye mi atanacak?' iddialarının cevaplanmasını istedi.

    Doğan Holding
    © REUTERS/ Umit Bektas
    Satış sonrası Doğan Medya Grubu'nda ilk ayrılık
    Doğan Medya Grubunun Demirören Grubuna satılmasıyla birlikte “Satış için gerekli olan 1.1 milyar dolar nasıl bulunacak?” sorusu gündeme geldi. Meclise konuya ilişkin bir soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Satışın gerçekleşebilmesi için gereken para, TRT’nin reklam gelirlerinin havuza yönlendirilmesiyle mi finanse edilecek?” diye sordu. 

    'REKLAM HAVUZU OLUŞTURULACAĞI DİLE GETİRİLİYOR'

    Hürriyet, Doğan Medya
    © REUTERS/ Kemal Aslan
    'Doğan Medya'da tenkisat' iddiası
    Yarkadaş aynı zamanda, Bozdağ’a “TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kanal D’nin Genel Müdürlüğüne mi atanacak” diye de sordu. Demirören Grubu’nun, Doğan Medya Grubunu satın alabilmesi için gereken 1.1 milyar doların sağlanabilmesi amacıyla, TRT’de bazı düzenlemeler yapılacağının iddia edildiğini hatırlatan Yarkadaş, “TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Kanal D’nin Genel Müdürlüğüne atanması için istifa edeceği ya da ettirileceği bilgisi doğru mudur? “Eren’in istifa etmesinin ardından ATV, Kanal D, A Haber, A Spor ve CNN Türk’ün reklam pazarlamasını yapacağı bir reklam şirketi kurulacağı iddia edilmektedir. Bu şirketin, 1.1 milyar dolarlık satış işlemini finanse edebilmek için bir reklam havuzu oluşturacağı dile getirilmektedir” dedi.

    ‘TRT’NİN REKLAMLARI HAVUZA MI AKACAK?’

    Medya kulislerindeki iddialara göre, bu paranın bir an önce toplanabilmesi için kamuya ait olan TRT’nin bazı kanallarının artık reklam yayımlamayacağı ve reklam pastasındaki dilimini adı geçen yeni reklam şirketine terk edeceği ya da dolaylı olarak yönlendireceği iddialarını hatırlatan Yarkadaş, Bekir Bozdağ’ın şu soruları yanıtlamasını istedi:

    • TRT’de bu yönde bir hazırlık var mıdır? Varsa, böyle bir durumda oluşan kamu zararının nasıl karşılanması düşünülmektedir?
    • TRT’nin yıllık reklam gelirinin ortalama 250 milyon TL olduğu göz önüne alındığında ortaya çıkacak mali kaybın telafisi için yeni vergiler konulması mı düşünülmektedir?
    • Hükümetiniz medyada tek sesliliğe giden, çoğulculuğu ve rekabeti ortadan kaldıran bu gelişmeler hakkında ne düşünmektedir?
    • Doğuş Holding bünyesinde yayın yapan STAR TV’nin TV 8 ile birleştirilmesine ilişkin yapılan hazırlıklarda hükümetinizin öneri ya da talepleri olmuş mudur?

    Yarkadaş, daha önce de Doğan Medya’nın Demirören Grubuna satışının durdurulması için Rekabet Kurumuna başvurmuş ve ‘tek ses’liliğe müdahale etmesini istemişti.

    ÇÖLAŞAN: HÜRRİYET’İN TİRAJI 10 BİN 889 AZALDI

    Sözcü Yazarı Emin Çölaşan da, Hürriyet gazetesinin satış rakamlarının azaldığını aktardı. Çölaşan “Sıra geldi arazilere, hayırlı olsun!” başlığıyla yayımlanan yazısında, Hürriyet okurlarının satışa tepki gösterdiğini ve gazetenin tirajınının 10 bin 889 azaldığını duyurdu.

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    Etiketler:
    TRT, Doğan Medya Grubu, Barış Yarkadaş, Türkiye
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