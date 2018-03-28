Çiftlik Bank'ın beyin takımı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi 1 milyar liradan fazla dolandıran Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın ardından, vurgunun yapıldığı tüm sistemin yazılımcısının da kim olduğu ortaya çıktı. Çiftlik Bank sisteminin yazılım işlerinden sorumlu olan Cudi Cumhur Yurdakul, 'beyin takımı' olarak değerlendirilen listede de yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önceki gün yaptığı açıklamada soruşturmalar kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre listenin en başında Mehmet Aydın var. En son Uruguay'da görülmüş daha sonra kayıplara karışmıştı.

Ondan sonra gelen kişi ise kardeşi Fatih Aydın, onun da Mehmet Aydın ile birlikte olduğu değerlendiriliyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Cudi Cumhur Yurdakul var. Yurdakul, Mehmet Aydın'ın teknik ekibinden. Bütün yazılımları yapan ve işleten kişi. Nerede olduğu bilinmiyor.

Ondan sonra gelen kişi ise Osman Naim Kaya. Mehmet Aydın'ın Urugay'daki bütün bağlantılarını ve düzenini organize eden kişi. Aydın'ın paraları onun üzerinden kaçırdığı değerlendiriliyor. Şu anda Uruguay'da tutuklu. Türkiye iadesi için harekete geçti. Henüz bu konuda bir netice yok.

Umeyr Karakoç, beşinci sıradaki isim. Mehmet Aydın'ın organizasyonundaki üst düzey isimlerden biri. En son sosyal medya paylaşımı Arjantin'den.

Son sırada ise Düzgün Genç var. Onun da nerede olduğu meçhul. Türkiye, bu isimleri Interpol vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında arıyor.