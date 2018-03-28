Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre listenin en başında Mehmet Aydın var. En son Uruguay'da görülmüş daha sonra kayıplara karışmıştı.
Ondan sonra gelen kişi ise kardeşi Fatih Aydın, onun da Mehmet Aydın ile birlikte olduğu değerlendiriliyor.
Listenin üçüncü sırasında ise Cudi Cumhur Yurdakul var. Yurdakul, Mehmet Aydın'ın teknik ekibinden. Bütün yazılımları yapan ve işleten kişi. Nerede olduğu bilinmiyor.
#MilliyetÖzel | @musakesler— milliyet.com.tr (@milliyet) 28 Mart 2018
Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' ortaya çıktı! Kritik isim ise Cudi Cumhur… https://t.co/f5qbFB0b7M pic.twitter.com/BOVQQESVaH
Umeyr Karakoç, beşinci sıradaki isim. Mehmet Aydın'ın organizasyonundaki üst düzey isimlerden biri. En son sosyal medya paylaşımı Arjantin'den.
Son sırada ise Düzgün Genç var. Onun da nerede olduğu meçhul. Türkiye, bu isimleri Interpol vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında arıyor.
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