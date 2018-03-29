Akın Öztürk, 4 defa emekli maaşı talep etti

Darbe girişiminin bir numaralı sanıklarından biri olduğu ifade edilen ve tutuklu yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün 4 kere emekli maaşı talep ettiği, mahkeminin bu talepleri reddettiği ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu davanın sanıklarından eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün, darbe girişiminden sonra 4 defa emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasında yer alan belgeye göre Öztürk'ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24 Ağustos 2016'da emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu.

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Başvurudan sonuç alamayan Öztürk, 13, 20 ve 25 Ocak 2017'de 3 kez daha SGK'ya başvurarak emeklilik işlemlerinin tamamlanmasını ve emekli maaşı bağlanmasını istedi. Öztürk, bu başvurulardan da sonuç alamadı. Bunun üzerine SGK yetkilileriyle görüşen ve müvekkili üzerinde tedbir kararı bulunduğu için emekli maaşı bağlanmadığını öğrenen avukat Akyol, tedbirin kaldırılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Akın Öztürk'ün 'suçsuz ve mağdur' olduğunu belirten Akyol, dilekçesinde, "Müvekkilimin ve ailesinin geçimi için elzem olan emekli aylığının derhal bağlanması, birikmiş aylıkların verilmesi için, varsa müvekkilim hakkındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Akyol'un, SGK'nın emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği tedbir kararının kaldırılması talebi, Sulh Ceza Hakimliği'nce davanın görüldüğü Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi. Mahkeme talebi reddetti.