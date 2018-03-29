Akın Öztürk, 4 defa emekli maaşı talep etti

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasında yer alan belgeye göre Öztürk'ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24 Ağustos 2016'da emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu.
Akın Öztürk'ün 'suçsuz ve mağdur' olduğunu belirten Akyol, dilekçesinde, "Müvekkilimin ve ailesinin geçimi için elzem olan emekli aylığının derhal bağlanması, birikmiş aylıkların verilmesi için, varsa müvekkilim hakkındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verdi.
Akyol'un, SGK'nın emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği tedbir kararının kaldırılması talebi, Sulh Ceza Hakimliği'nce davanın görüldüğü Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi. Mahkeme talebi reddetti.
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