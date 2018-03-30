Siirt'te PKK saldırısı: 6 güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Siirt'te yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından saldırıda 6 güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lılarca saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabah saatlerinde meydana gelen saldırının ardından hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), saldırı hakkında abonelerine geçtiği ilk haberinde 5 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.