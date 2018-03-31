'Türkiye ve Rusya arasında serbest ticaret anlaşması hayata geçmeli'

Rus-Türk Toplumsal Forumu eş başkanları Ahmet Berat Çonkar ve Eleonora Mitrofanova İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya katılan RTİB Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, "Türkiye ve Rusya arasında serbest ticaret anlaşması derhal hayata geçmeli. Yerel para birimiyle ticarete başlanmalı" dedi.
İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen Rus-Türk Toplumsal Forumu'na iki ülkenin sivil toplum kuruluşları, kültür, bilim ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri, federal ve bölge yönetim yetkilileri, iş adamları katılıyor.
Görüşmede iki ülke arasındaki eğitim, bilim, kültür, turizm, spor alanlarında işbirliği perspektifleri, bölgeler arası ve dinler arası diyaloğun geliştirilmesi, karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamındaki etkinliklerin organizasyonuna ilişkin konuların ele alınması planlanıyor.
Toplantıya katılan isimler arasında Rus-Türk Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Çonkar, Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Yardımcısı Erdal Baz, Rus-Türk Toplumsal Forumu Eş Başkanı, Danışmanı İstanbul Milletvekili İsmail Safi, Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender Arat, Müzeler arası İş Birliği Komitesi Başkanı Raibe Nazan Ölçer, Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Sezai Görgün Taner, Basın Komitesi Başkanı Mehmet Akif Beki, Turizm Komitesi Başkanı Firuz Bağlıkaya, Spor Komitesi Başkan Yardımcısı Ayşe Ayda Uluç, Hukuk Komitesi Başkan Yardımcısı Hayrettin Can Bıçakçı, İş Çevreleri Komitesi Başkanı Ahmet Melih Özkan, Eğitim ve Bilim Komitesi Başkanı, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Dinler Arası İşbirliği Komitesi Başkanı Ömer Faruk Savuran, Bölgesele İşbirliği Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Evrim, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Rus-Türk İş Adamları Derneği (RTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan var.
'EKMEK HER GÜN HER EVE LAZIM'
Rus-Türk İş Adamları Derneği (RTİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Andrey Karlov Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rusya-Türkiye arasında güzel bir ilişki var. Ancak iki ülke arasındaki ticari ilişkiler halen hak ettiği noktada değil. Rusya ve Türkiye arasında ertelenen serbest ticaret anlaşmasının mutlaka hayata geçmesi gerekir. Aklımızdaki büyük hedef budur"dedi.
Karaaslan, "Moskova'da bir Türk lojistik merkezinin açılması da önemli hedeflerimiz arasında. Biz işin ticari boyutuna odaklandığımız için, KOBİ'lerle ilgili çok ciddi eksiklikler göze çarpıyor. Maalesef ticari ilişkilerin gelişmesi, siyasi ilişkilerin gelişmesi kadar hızlı gerçekleşmiyor. Ekonomi maalesef geride kalıyor ama bizim felsefemiz şu: Ekmek her gün her eve lazım. Bizim bürokrasiden en büyük ricamız bu hedeflerin yerine getirilmesi için azami çabanın sarf edilmesi" ifadelerini kullandı.
Serbest ticaret anlaşmasını ‘olmazsa olmaz' olarak nitelendiren Karaaslan, "Bugün 20 milyar dolar seviyelerinde seyreden Türk-Rus ticaret hacmi hakikaten olması gerekenin çok altında. Bürokrasinin iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmasını bekliyoruz" dedi.
Yerel para birimiyle ticaret konusunda da somut adımlar atılması gerektiğine işaret eden Karaaslan, "Yerel para birimiyle ticaret konusunda teknik konular halledilmiş durumda; hayata geçmesi için konunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Merkez bankalarının bu işin arkasında durup sürecin önündeki bazı pürüzlerin üstesinden gelmesi lazım. Türk lirası ve rubleyle ticaretin hızla gündeme getirilmesi lazım. 3 Nisan'da gerçekleşecek görüşmelerde ekonomik konuların ağırlıklı olarak konuşulması yönünde beklentimiz var. Uzun süredir dondurulmuş durumda olan bu önemli konular bir an önce konuşulmalı ve hayata geçirilmeli" diye ekledi.
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