AK Parti'de Metiner ve Tayyar kararı: Vekillerle sürekli toplantı yapılacak

Geçen haftalarda Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları parti içinde sıkıntı yaratmıştı.
Bir televizyon kanalında "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. FETÖ'den tutuklu işadamları milyon dolarlar vererek itirafçı adı altında tahliye ediliyor" diyen Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti yönetilerince uyarılmıştı.
METİNER'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI
Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, parti yönetimi bu ve benzeri açıklamaların muhalefet tarafından partiyi yıpratmak için kullanıldığı, sanki parti içinde kriz ve çatlak olduğu imajı yarattığı gerekçesiyle milletvekilleriyle sürekli toplantı yapma kararı aldı.
HER HAFTA İKİ GÜN KAHVALTIDA BİR ARAYA GELİNECEK
Buna göre milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gruplar halinde görüşmesi uygulamasıyla yetinilmeyecek. AK Parti grup başkanvekilleri, kendilerine bağlı milletvekilleriyle her hafta çarşamba ve perşembe günleri kahvaltıda bir araya gelecek.
Bu kapsamda geçen hafta gerçekleştirilen ilk iki toplantıda, vekillerin ağırlıklı olarak şeker fabrikalarının satılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.
FAKIBABA, VEKİLLERİN SORU VE ELEŞTİRİLERİNİ YANITLAYACAK
AK Parti'nin son yapılan grup yönetim kurulu toplantısında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın işlem, uygulama ve söylemlerinden yakınan çok sayıda milletvekili olduğu belirtildi. Toplantıda, Fakıbaba'nın kapalı bir grup toplantısında milletvekillerinin soruları ve eleştirilerini yanıtlaması kararlaştırıldı.
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