Kayıt
14:40 31 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan / AK Parti Grup Toplantısı

    AK Parti'de Metiner ve Tayyar kararı: Vekillerle sürekli toplantı yapılacak

    © AA/ Emin Sansar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    AK Parti, Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner'in kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle yaşanan sıkıntılı sürecin aşılması için 'vekillerle sürekli toplantı' kararı aldı.

    AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar
    © AA/
    AK Partili Tayyar, 'Gaziantep'teki FETÖ borsası' iddiası nedeniyle tanık olarak dinlenecek
    Son dönemde bazı milletvekillerinin eleştiri ve sıkıntılarını kamuoyu önünde dile getirmesi üzerine AK Parti yönetimi 'vekillerle sürekli toplantı' kararı aldı.

    Geçen haftalarda Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları parti içinde sıkıntı yaratmıştı.

    Bir televizyon kanalında "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. FETÖ'den tutuklu işadamları milyon dolarlar vererek itirafçı adı altında tahliye ediliyor" diyen Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti yönetilerince uyarılmıştı.

    METİNER'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

    AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner
    © AA/ Raşit Aydoğan
    AK Partili Metiner: İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor, kim 'Değişmedim' diyorsa yanlış söylem
    Mehmet Metiner de, Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği "Biz Birlikte Türkiye'yiz" konulu konferanstaki "İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler" sözleri nedeniyle parti içinde tartışma yaratmıştı.

    Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, parti yönetimi bu ve benzeri açıklamaların muhalefet tarafından partiyi yıpratmak için kullanıldığı, sanki parti içinde kriz ve çatlak olduğu imajı yarattığı gerekçesiyle milletvekilleriyle sürekli toplantı yapma kararı aldı.

    HER HAFTA İKİ GÜN KAHVALTIDA BİR ARAYA GELİNECEK

    Buna göre milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gruplar halinde görüşmesi uygulamasıyla yetinilmeyecek. AK Parti grup başkanvekilleri, kendilerine bağlı milletvekilleriyle her hafta çarşamba ve perşembe günleri kahvaltıda bir araya gelecek.

    Bi De Bunu Dinle
    AK Partili Metiner: Şamil Tayyar'ın kamuoyu karşısında bu tür mülahazayı dillendirmesi isabetli olmamıştır
    Uygulamayla, milletvekillerinin herhangi bir konuda sıkıntı, talep, sorunu ve eleştirilerinin kapalı toplantılarda grup yöneticileri aracılığıyla parti yönetimine aktarılması sağlanacak.

    Bu kapsamda geçen hafta gerçekleştirilen ilk iki toplantıda, vekillerin ağırlıklı olarak şeker fabrikalarının satılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

    FAKIBABA, VEKİLLERİN SORU VE ELEŞTİRİLERİNİ YANITLAYACAK

    AK Parti'nin son yapılan grup yönetim kurulu toplantısında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın işlem, uygulama ve söylemlerinden yakınan çok sayıda milletvekili olduğu belirtildi. Toplantıda, Fakıbaba'nın kapalı bir grup toplantısında milletvekillerinin soruları ve eleştirilerini yanıtlaması kararlaştırıldı.

    İlgili konular:

    AK Partili Tayyar, 'Cumhurbaşkanımız izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
    Erdoğan'la görüşen AK Partili Tayyar: Talimat verdi
    AK Partili Elitaş'tan Şamil Tayyar'a tepki: FETÖ ile mücadeleyi sulandırıyor
    AK Partili Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiası Meclis'e taşındı
    Etiketler:
    FETÖ, Cumhuriyet gazetesi, AK Parti, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Metiner, Şamil Tayyar, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Miss Kazakistan 2018 yarışmacıları
    Miss Kazakistan 2018 Yarışması’nda taç için yarışacak güzeller
    Karikatür
    Fransa: Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek
    Vietnam geleneksel kıyafetleri ao dai’lardaki Rus halk motifleri
    Vietnam geleneksel kıyafeti 'ao dai’lardaki Rus halk motifleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam