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    TBMM Başkanı İsmail Kahraman

    'Kadınlar sahneye çıkarılmadı' iddiası için Kahraman'dan ilk açıklama

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Dolmabahçe Sanat Merkezi’nde 'Gelenekten Geleceğe Revnakın İzdüşümü’ sergisinin açılışını yapan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM’deki Çanakkale konulu gösteride kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellediği iddialarını yanıtladı.

    Televizyonda izlediği bir haberde Kastamonu'da öğrencilerin AVM'de sergiledikleri Çanakkale Türküsü etkinliği çok beğendiğini söyleyen Kahraman sonrasını şöyle anlattı:

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman
    © AA/
    CHP'den kadın tiyatrocuları sahneye çıkarmayan Meclis Başkanı Kahraman'a tepki
    "Hepsi Çanakkale türküsünü söylüyorlar. Çok hoşuma gitti. Sürpriz olsun. ‘Kastamonu'daki bu kardeşlerimizi çağırın' dedim. Fakat tecrübeli bir rejisör ekip için devlet tiyatrosunun genel müdürünü aradı arkadaşlarım. Dediler ki, ‘oyuncular da profesyonel' olsun. Lise talebeleri beceremeyebilirler. Onun için de oyuncular da devlet tiyatrosundan olsun. Sahnede 9 tane asker Çanakkale'deki kıyafetleriyle.

    9 kişi askerde bir manga demektir. Sembolik olarak o askerler bulunsun. Ve koro, hanımlardan beylerden oluşan koro, Çanakkale türküsünü söylesinler. Açılışı TBMM Bilim Kültür Sanat Başkanlığına bakan arkadaşımız Ahmet Aydın yapıyor. Başkan vekili kendisi. Tam ‘hoş geldin' diyecek. Işıklar söndü. ‘Yahu ne oldu'?. ‘Allah, Allah bir şey var, arıza mı var' diyecek herkes. Bir de bakılacak ki, Çanakkale çalıyor. Bütün salon Çanakkale türküsünü söyleyecek.

    Çamlıca Camii
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Kahraman: Çamlıca Camii’nin ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun
    '16 TANE HANIM VAR'

    "Yapılacak şey ne? Sadece ve sadece Çanakkale türküsünün söylenmesi. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplam 13 erkek var. 29 kişi salondalar. 9 tane askerimiz orda. Muhteşem bir program. Herkesin memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, Tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale'nin manası bilmeyenler, Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Kadınları koymadı. Nasıl koymaz. O hanımlar ne? O sahnede. Sahne yok ki. Sahnede üç tane koltuk var. Orası sahne değil. Tiyatro eseri değil. Sadece türkünün söylendiği bir hadise. Devlet Tiyatrolarından istediğimiz de bu. Devlet tiyatrosu bildiri yayınladı. Meclis Başkanlığı anlattı. Fakat, var ya, ‘bizim çocuk bina okur, döner döner yine okur'. Duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahsetmek yok.

    'SANATI SEVMELİYİZ'

    "Çanakkale ruhuymuş, Gazi meclismiş. ‘Hanımlar konmadı'. Dolu. Ve ben demin bahsettiğim gibi, misal verdim konuşmamda ‘o ruh lazım' dedim. O istiklal savaşındaki o yiğit hanımlardansınız. Ama şehit Seyit onbaşı ruhu lazım. Her şeyi neden tutup da siyasi mülahazalarla bir taraflara çekiyoruz. Neden bütünleşmeyi sağlayıcı konularda bir arada olmuyoruz. Ha, bu bizim estetik eksikliğimden kaynaklanıyor olabilir. Türkiye'de satılmış yoktur. Aldatılmış vardır. Mühim olan diyalogdur, birbirini anlamaktır. Sanata değer vermektir. Sanatkar olsa insanlarımız böyle hadsizlik ve kabalığa gitmezler. 15 Temmuz gecesi o akşam herkesin hangi partiden olursa olsun. Hepimizin yakasında ay yıldız. Böyle olmalıyız. Sanatı sevmeliyiz. Sanatkarları sevmeliyiz."

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman
    © AA/
    Kahraman, muhalefet grubunun kullandığı salonu yıktırıp makam odasına çevirdi
    "Sanata değer veren bir insanın nene hatunların, hanımların gerektiği yerde bulunması gerektiğine, gereken saygının gösterilmesine inanıyorsa, böyle ufak şeylere, polemik mevzusu haline getirmek yanlış. Diyalog, diyaloğu ne sağlar. Karşılıklı konuşma. Birbirine tahammül edeceğiz. Herkes illa benim gibi konuşmak zorunda değil. Demokrasi, Herkes hürdür."

    'ZAVALLILAR, İNŞALLAH DÜZELİRLER'

    "TV'de, gazetede okuduğum zaman kızmıyorum. Neden kızmıyorum. Acıdığımız için. Zavallılar, inşallah düzelirler. Bir bütünüz biz. Etle tırnağız. İşte ‘şu gazeteyi okudun mu' Ben yürürüm, ileri, daha ilerilere. Kalkınacağız, birbirimize girmeyeceğiz. İlle bir 15 Temmuz olacakta mı kendimize geleceğiz? Beraber olacağız. Hür, müstakil. Kendi sanatına, değerine, tarihine saygılı olacağız."

    Etiketler:
    Devlet Tiyatroları, TBMM, İsmail Kahraman, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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