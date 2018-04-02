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    Eski Genelkurmay 2. Başkanı olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler

    Orgeneral Güler, Genelkurmay 'çatı' davasına müdahil oldu

    © AA/
    Türkiye
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    Mahkeme, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Genelkurmay 'çatı' davasına müdahillik talebini kabul etti.

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay 'çatı' davasının görülmesine devam edildi.

    Yaşar Güler
    © AA/ Murat Kaynak
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    Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

    Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, örgütlü suçlar bilgi bankasından yapılan aramada sanıklar Abdurrahman Aydoğan ve Abdülvahap Berke hakkında Ö.M'nin beyanlarda bulunduğunu, sanıklar Emre Karslı ve Ertan Özmen hakkında da itirafçı beyanları olduğunu ifade ederek, beyanların dava dosyasına eklendiğini açıkladı.

    Daha sonra Başkan Dik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in müşteki sıfatıyla mahkemeye verdikleri beyanları hatırlatarak Güler'in sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahillik talebinde bulunduğunu ifade etti.

    Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, 'suçtan doğrudan zarar görmesi ihtimaline binaen' Orgeneral Güler'in davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Mahkeme, Genelkurmay Başkanı Akar'ın davaya müdahillik talebini 13 Şubat'ta görülen celsede kabul etmişti.

    AKIN ÖZTÜRK: YALVARMAM SÖZ KONUSU DEĞİL

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
    © AA/
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    Daha sonra Güler'in ifadelerinde adı geçen sanık eski orgeneral Akın Öztürk söz alarak beyanlarda bulundu. Akıncı Üssü'nde Güler'in rehin tutulduğu yere gelerek ellerini çözdüğünü aktaran Öztürk, daha sonra da rehin tutulan diğer komutanları kurtarmak için faaliyette bulunduğunu iddia etti.

    Öztürk, Güler'den sonra emekli Orgeneral Abidin Ünal'ı da kurtardığını, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na birlikte gittiklerini belirterek, "Yalvarmam söz konusu değildir" diye konuştu.

    Güler, beyanlarında Akın Öztürk ile ilgili "Akın Öztürk gelerek, televizyonda arandığını söylediklerini, haberim olup olmadığını sordu. Haberim olmadığını bildirdim. Bir süre sonra Akın Öztürk tekrar geldi, oradakilerin teslim olmaya karar verdiklerini söyledi. Saat 18.00 sıralarında Yıldırım Güvenç ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığından bir ekip geldi, beni aldılar. Bu esnada Akın Öztürk yalvararak, 'Ben de sizinle geleyim' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Genelkurmay çatı davası, Akın Öztürk, Abidin Ünal, Hulusi Akar, Yaşar Güler, Ankara
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