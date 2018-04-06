Ankara Belediye Başkanı Tuna'dan selefi Gökçek'e: Siyasi tarihimizde bazı figürler vardır ki, kimse silemez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Melih Gökçek'in dinozor ve fıskiyelerini kaldırmasına ilişkin "Ben işime bakarım" dedi. Tuna, Gökçek hakkında "Yani sevmeyenlere sevdiremem, sevenlere de 'Sevme' diyemem. Bu mümkün olabilir mi? Siyasi tarihimizde de bazı figürler vardır ki bunu kimse silemez yani" ifadelerini kullandı.

© AA/ Emre Şenoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Fıskiyeyi tapınak gibi kutsamak doğru değil

Gökçek'in istifası sonrası göreve gelmesinin ardından başkentteki meşhur dinozor heykeli ile belediye binasının önündeki fıskiyeyi kaldıran Tuna, Habertürk TV'de canlı yayına katıldı.

Dinozorun geçiş döneminde Ankapark inşaatı bitmediği için konduğunu hatırlatan Tuna, "Gelen geçen geçen vatandaşların gezme imkanı olmadığından ‘Bakın burada böyle şeyler var' diye göstermek içindi. Onun sırası geldi, oradan aldık ve yerine koyduk" dedi.

'BEN İŞİME BAKARIM'

Ankara belediye başkanı, "Fıskiye neden kaldırıldı?" sorusuna da "Bunları böyle tabulaştırmak pek doğru değil. Onun da sebebi şu; göreve geldikten sonra sayın bakanlarımız ziyarete geldiler. Bakanlarımız gelince, korumalar falan orada bir araç trafiği oldu. Ben bilmiyordum da böyle bir şey olduğunu. Bir fıskiyenin orada olmuş, burada olmuş… Ben işime bakarım. Dinozormuş, fıskiyeymiş… Ben bunlara takılırsam, ileriye dönük yapacağım işlerin planlamasını yapamam" yanıtını verdi.

Tuna, Gökçek döneminin izlerini silmeye çalışıp çalışmadığına ilişkin sorunun ardından ise "Böyle bir şeye güç yeter mi? Böyle bir imkan var mı? Yani yılların Melih Gökçek'ini benim, insanların kalbinden, insanların düşüncelerinden silmeye imkanım var mı? Sevenine de sevmeyenine de. Yani sevmeyenlere sevdiremem, sevenlere de 'Sevme' diyemem. Bu mümkün olabilir mi? Siyasi tarihimizde de bazı figürler vardır ki bunu kimse silemez yani" açıklamasında bulundu.