Bismil'de işçi alım mülakatında 'Marilyn Monroe ve John Kennedy sorusu'

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç'in işçi alımı için yapılan mülakatta bir adayı Marilyn Monroe ve eski ABD Başkanı Johhn Kennedy'nin 'aldatılan eşi' ile ilgili sorular yönelttikten sonra elediği öne sürüldü. Gülenç ise 'John Kennedy Havalimanı nerededir?' diye sorduk, 'Havalimanı İstanbul'dadır' diye cevap verdi" dedi.

Diyarbakır Bismil Belediyesi'nde kadroya alınacak 160 taşeron işçi ile geçen cuma günü mülakat yapıldı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç başkanlığındaki 5 kişilik komisyon kadroya alınacak işçilere sorular sordu.

'BANA KENNEDY'NİN KARISI, KOCASININ ONU ALDATTIĞINI ÖĞRENDİĞİNDE NE TEPKİ VERDİ' SORUSUNU SORDU

Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre belediye kültür müdürlüğünde 11 ay önce çalışmaya başlayan Gülcan Öztürk, mülakatta yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bana 'John Kennedy Havaalanı nerede?' diye soruldu. Cevabını düşünürken, kaymakam bey hemen ekledi: ‘Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi.' 'Bilmiyorum' deyince cevabını kendisi verdi ve 'Marilyn Monroe' dedi. Sonra, 'Kennedy'nin karısı kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?' sorusunu yöneltti. Bu sorular karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadım, cevap vermedim. Mülakatı geçemediğim için işime son verildi. Kültür biriminde çalışmama rağmen, beni park, bahçeler ile temizlik biriminde görevlendirdiler. Bütün verilen işleri en iyi şekilde yaptım. Kadro beklerken işimden oldum. İtirazda bulundum."

© AP Photo/ Eski ABD Başkanı John F. Kennedy ve eski First Lady Jacqueline Kennedy

'JOHN KENNEDY HAVALİMANI İSTANBUL'DADIR' DİYEN BİRİNİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ÇALIŞTIRAMAZDIK'

Kaymakam Gülenç ise iddialara ilişkin şunları söyledi: "Kendisine ‘John Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?' gibi sorular sorduk. 'Havalimanı İstanbul'dadır' diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi. Zaten 'John Kennedy Havalimanı İstanbul'dadır' diyen birini kültür müdürlüğünde çalıştıramazdık. Asla John Kennedy'nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey sormadık. Mülakatta başarısız olunca intikam hırsıyla iftira atıyor. Hakkında gerekli yasal işlemi yapacağız. Bir arkadaşımızın tavsiyesi ile işe almıştık. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Mülakatta ona göre biraz zor soru sorduk ama çok da zor sorular değildi."

Mülakatta ayrıca "İbrahim Tatlıses nerelidir?", "Yemeği kim yapar?", "Treni kim kullanır?", "Cumhurbaşkanı yokken yerine kim bakar?", "Diyarbakır'ın kaç ilçesi vardır?", "Bismil'in nüfusu ne kadardır ve kaç köyü vardır?", "Diyarbakır'ın plakası kaçtır?" gibi soruların yöneltildiği belirtildi.