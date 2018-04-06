Çeşme otoyolunda göçmen operasyonu: 3 araçtan 14'ü çocuk 43 Suriyeli çıktı

DHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri, dün bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için kente geleceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, otoyolun Çeşme girişindeki gişelerde, 3 hafif ticari aracın sürücüsünü durdurdu.

Araçların kapılarını açan ekipler, balık istifi Suriyelilerle karşılaştı. Ekipler, organizatör olduğu belirlenen araçtaki H.O., A.Ü ve T.Ö.'yü gözaltına aldı.

14'ü çocuk 43 Suriyeli ile 3 organizatör emniyete götürüldü. Suriyelileri işlemleri'nin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatörler ise bugün adliyeye sevk edildi.