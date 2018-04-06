Yıldırım'dan Batı'ya Ortadoğu eleştirisi: Gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuştu. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da yaşananlara değinen Yıldırım, batılı ülkeleri eleştirdi.

"Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz" diyen Yıldırım, "Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, insanı göremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Suriye'de birçok devlet binlerce kilometre uzaktan gelerek güç savaşı verirken Türkiye, insanı yaşat ki devlet yaşasın dünya barışı olsun şeklinde anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor. Çatışmaların başlamasından itibaren kapılarımızı mazlumlara açtık. Suriye'den Irak'tan Afganistan'dan 3.5 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Bunu 7 seneden fazla süredir yapıyor. Ne BM, ne ABD, ne Avrupa mültecilere sahip çıkıyor ve gerekli desteği gösteriyor. Türkiye gelirine göre en fazla yardım yapan ülke konumuna sahip" diye konuştu.