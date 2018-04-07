Erdoğan Aydın'da: Irak'ta da yüzlerce teröristi etkisiz hale getiriyoruz

''Irak'ta da yüzlerce teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Hem de neyle biliyor musunuz? Kendi ürettiğimiz insansız hava araçlarıyla'' diye konuşan Erdoğan, bunları ABD'den satın almak istediklerini ama reddedildiklerini belirtiti.

Erdoğan ''İyi ki ABD Kongresi izin vermemiş, kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı'' dedi.

''Ekonomi şöyle, ekonomi böyle diye konuşuyorlar, elinize, yüzünüze dursun'' çıkışını yapan Erdoğan, bölgede ilk havaalanlarını kendilerinin yaptığını söyledi.

Erdoğan ''İzmirli kardeşim bunu görmüyor musun, Aydınlı kardeşim bunu görmüyor musun, bunu gör'' diye seslendi.

Sanatçı ve sporculardan bir grupla sınırda askere yaptığı ziyarete CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiği eleştirilere şu karşılığı verdi:

''Aman yarabbim, Bay Kemal çıldırdı, hakaret üstüne hakaret. Bay Kemal ofisin nerde söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari.

Mehmetçikle bütünleşmeye gelen sanatçılara hakaret yetksisini nerden aldın, edep yahu.

Sen bu cephelerden hangisine gidip Mehmetçik'le beraber oldun.

Tabii sen teröristlerle beraber oldun, sen ondan anlarsın.

Çılgın yahu, böyle bir şey yaşamamış…

Bay Kemal, sen er meydanına gelemezsin zaten.''