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    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım: İran üzerinden gelenler için Iğdır'da kamp kuracağız

    © AA/ Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, doğu sınırlarında gözlenen yoğun Afgan göçü hakkında "Iğdır’da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık. İran üzerinden gelenlerin barınacağı bir kamp. Burada ciddi ihtiyaç var” dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA/ Mustafa Kamacı
    Yıldırım, Afganistan'da: Yasal yollardan gelenlerin başımızın üstünde yeri var
    Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ve Afganistan ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı.

    NTV'nin aktardığına Yıldırım, Türkiye'nin doğusundaki göç hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: 

    "Afganistan terörün bitirilmesi konusunda kapsamlı ve kararlı bir politika uygulamaya başladı. Çok operasyon yapıyor. Bu da göçü tetikliyor. Çok da seçici olmuyorlar. Ama biz gelenlerden terörle ilgili olanlarını geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbir alıyoruz. Iğdır’da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık. İran üzerinden gelenlerin barınacağı bir kamp. Burada ciddi ihtiyaç var."

    'SANDIKTA HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR'

    Başbakan Yıldırım, ''Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır' diyorlar. Bu stratejiye ne diyorsunuz?” sorusuna ''Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek. Biz vatandaşlarımızın önüne yaptıklarımızla çıktık bugüne kadar. Ham hayallerle vatandaşlarımızı hiç yanıltmadık. Bundan sonra da öyle olacak. Biz zaten işin adını koyduk. Cumhur İttifakı dedik” yanıtını verdi.

    Hülya Koçyiğit
    © AA/
    Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt
    'NİYE BU KADAR KESKİN TEPKİ GÖSTERDİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

    Uçaktaki sohbette Yıldırım'a, Suriye sınırında Oğulpınar Sınır Karakolu’na yapılan sanatçı ve sporcu ziyaretine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tepkisi de soruldu.

    Başbakan, şöyle konuştu:

    ''Niye bu kadar keskin tepki gösterdi anlamak mümkün değil. Afganistan’daki kahraman subaylarımızla bir araya geldik. Bizim için de aynı şeyleri söyleyebilir. Kendi gidemediği için herhalde, bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var. Sanatçılarımızın askerlerimizle bir dayanışma içerisinde olmasını çok ağır bir dille eleştirmesi hiç doğru olmamıştır. Kılıçdaroğlu’nun siyaset üretememesinin, geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin ruh halini olumsuz etkilediğini düşünüyorum.''

    ÇİPRAS'A TEPKİ: ORAYA NİYE DEĞİNMİYOR ACABA?

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS/ Costas Baltas
    Çipras'tan Türkiye'ye: İnsan hayatı şantaj aracı olmamalıdır
    Başbakan Binali Yıldırım’a, Türkiye’de yakalanıp tutuklanan Yunan askerleriyle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ''İnsani konular şantaj malzemesi yapılamaz'' sözleri hatırlatıldı. Binali Yıldırım, Türkiye’deki darbe girişimine katıldığı iddia ede Yunanistan’da olduğunu hatırlattı, ''Oraya niye değinmiyor acaba?'' diye sordu.

    Yıldırım ''Onlar Türkiye’de darbe yaptılar. İnsanları öldürdüler. Darbe yapanlar ülkeye zarar verdi. Şimdi bu askerler yargıda. Yargı gereğini yapacak. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yargılama sürecine bizim dahlimiz olamaz” diye konuştu.

    'DOĞU GUTA'DAKİ SALDIRI VAHŞET'

    Başbakan, Suriye Doğu Guta’daki kimyasal saldırı iddiasını da 'vahşet' diye tanımladı.

    'DOĞU GUTA'DAN EL BAB'A YERLEŞTİRİLENLERİN SAYISI 10.000'İ AŞTI''

    Binali Yıldırım, kimyasal saldırının meydana geldiği Doğu Guta’dan çıkan militanların ­Fırat Kalkanı harekatıyla IŞİD'den alınan El Bab'a yerleştirildiğini hatırlattı, ilk günlerde bin 500 olan sayının 10 bini aştığını bildirdi.

    'ERDOĞAN, TRUMP'A 'BİZİ DIŞINDA TUTUN' DEDİ'

    Mehmet Şimşek
    © REUTERS/ Ruben Sprich
    Şimşek: Ticaret savaşının Türkiye'ye etkisi sınırlı olur
    Başbakan’ın uçakta gazetecilerle sohbetinde ABD ile Çin'in ticaret savaşı da gündeme geldi.

    Binali Yıldırım ''Kavga büyük'' dedi, iki ülkenin ticaret savaşının Türkiye’yi de etkilediğini ABD ile Türkiye arasındaki ticaret açığının Türkiye aleyhine 10 yılda 70 milyar dolar olduğunu anlattı.

    Başbakan sözlerine şöyle devam etti:

    ''Üstüne üstlük bir de ek vergilerin getirilmesiyle biraz daha şartları olumsuza çevirdi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump’la son görüşmesinde bunun adil olmadığını, Türkiye’nin diğer bazı ülkeler gibi uygulamanın dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. O da ilgileneceğini söyledi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda olumlu bir adım atılmış olur.''

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA/ Yasin Bülbül
    'Süper teşvik' programı bugün açıklanıyor
    'FAİZLER AŞAĞI İNENE KADAR DESTEKLERİ SÜRDÜRECEĞİZ'

    Başbakan Yıldırım, son günlerde gündemde olan ekonomi ile ilgili tedbirler hakkında da konuştu. “Ekonomi ile ilgili tedbirleri peyderpey açıklıyoruz" diyen Yıldırım, ilerleyen birkaç gün içerisinde dar kapsamlı, 2017 yılında alınan tedbirlere benzer tedbirler açıklanacağını söyledi.

    Yıldırım ''Reel sektörü destekleyen birçok düzenleme yaptık. Bunların hepsinin amacı yatırımcının işini kolaylaştırmak, doğrudan yatırım fırsatlarını daha da artırmak. Faiz-enflasyon konusu tabii ekonomide bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Faizlerin aşağı çekilmesi şüphesiz enflasyonun aşağı inmesine sebep olacak. Bu oluncaya kadar da yatırımcılara, imalat sektörüne, KOBİ'lere, tarım sektörüne düşük faizli destekleri de sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Yunanistan, ABD, Iğdır, Afganistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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