DİSK: 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutlayacağız

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.
Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, "'Biz bu yıl Taksim'i 1 Mayıs'ta açmayı düşünmüyoruz' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek" diye konuştu.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacağını açıklarken; DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise 1 Mayıs kutlamalarını Taksim'de düzenlemeyi kararlaştırdığını belirtmişti.
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