DİSK: 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutlayacağız

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını duyuran Beko, "1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak. Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için başta İstanbul Maltepe'de olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz" dedi.

Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, "'Biz bu yıl Taksim'i 1 Mayıs'ta açmayı düşünmüyoruz' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek" diye konuştu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacağını açıklarken; DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise 1 Mayıs kutlamalarını Taksim'de düzenlemeyi kararlaştırdığını belirtmişti.