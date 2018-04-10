Erdoğan: Terör örgütlerine karşı mücadelede maalesef yanımızda çok az dost bulabildik

- Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımdaki adaletsizlik yatıyor.
- Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin ardından ikinci sırada yer almıştır. ABD şurada burada konuşuyor, şöyle yardım yapıyoruz diye. İşte rakamlar ortada.
- Türkiye dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan ülkesi konumunda. Milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülkeyiz.
- Batılı ülkeler sadece kendi siyasi, ticari, küresel politikalarına hizmet edecek yerlere yardım ediyorlar.
- Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, zekatlarını tespit edip fakir ülkelere verseler dünyada garip, fakir kalmaz.
'TERÖRE KARŞI MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA ÇOK AZ DOST BULABİLDİK'
- Türkiye 4.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke. Biz muhacir de olabilirdik ama Rabbim bize ensar olmayı nasip etti.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Terör örgütlerine karşı mücadelede maalesef yanımızda çok az dost bulabildik. ABD'de yeni gelen yönetim de 'Güvenli bölge oluşturalım' dedi. Gelin oluşturalım dedik, yine de yanaşmadılar. Çünkü istedikleri bu değil, ortalığı karıştırmak.
- Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız.
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