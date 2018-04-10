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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Terör örgütlerine karşı mücadelede maalesef yanımızda çok az dost bulabildik

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı toplantısında konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
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    Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

    • Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımdaki adaletsizlik yatıyor.
    • Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin ardından ikinci sırada yer almıştır. ABD şurada burada konuşuyor, şöyle yardım yapıyoruz diye. İşte rakamlar ortada.
    • Türkiye dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan ülkesi konumunda. Milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülkeyiz.
    • Batılı ülkeler sadece kendi siyasi, ticari, küresel politikalarına hizmet edecek yerlere yardım ediyorlar.
    • Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, zekatlarını tespit edip fakir ülkelere verseler dünyada garip, fakir kalmaz.

    'TERÖRE KARŞI MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA ÇOK AZ DOST BULABİLDİK'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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      Türkiye 4.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke. Biz muhacir de olabilirdik ama Rabbim bize ensar olmayı nasip etti.
    • Terör örgütlerine karşı mücadelede maalesef yanımızda çok az dost bulabildik. ABD'de yeni gelen yönetim de 'Güvenli bölge oluşturalım' dedi. Gelin oluşturalım dedik, yine de yanaşmadılar. Çünkü istedikleri bu değil, ortalığı karıştırmak.
    • Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız.

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    Etiketler:
    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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