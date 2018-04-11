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    Türk Hava Yolları (THY) / Boeing 737-800

    THY 3 ayda 16.7 milyon yolcu taşıdı

    © REUTERS/ Murad Sezer
    Türkiye
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    Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.5 artışla 16.7 milyona yükseldi.

    THY
    © AFP 2018/ STEFFI LOOS
    THY'nin 2017'deki yolcu sayısı 68 milyonu geçti
    THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Mart 2018 trafik verilerine göre, Ocak-Mart 2017 döneminde 13 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 28.5 artışla 16.7 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 31.3, dış hatlarda da yüzde 26.2 oldu.

    Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Mart 2017 dönemine kıyasla yüzde 23,1 artış yaşandı. Yolcu doluluk oranı 6.5 puanlık artış ile yüzde 80.5 olarak gerçekleşti.

    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), geçen yılın ilk çeyreğinde 36.4 milyar iken, 2018'in aynı döneminde yüzde 14.6 artarak 41.7 milyara yükseldi. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 23.6, dış hat uçuşlarda 13.3 arttı.

    Taşınan kargo-posta geçen yılın ilk çeyreğinde 227 bin 45 ton iken bu yılın aynı döneminde yüzde 37,6 artışla 312 bin 456 tona yükseldi.

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    Etiketler:
    Türk Hava Yolları (THY), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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