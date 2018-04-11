Aydın Doğan, dava açtığı gazetecilerle helalleşmek istiyor

Hürriyet'in aktardığına göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan gazetecilere açtığı manevi tazminat davalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Doğan'ın açıklaması şöyle:

“40 yıllık gazetecilik hayatıma nokta koyarken, bütün gazeteci ve çalışma arkadaşlarıma veda edip helalleşmiş bulunuyorum. Bu duygular içinde, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında manevi tazminat davası açmış olduğum basın mensuplarıyla da helalleşmek istiyorum. Hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğimden, basın mensuplarına karşı açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ettiğimi ve avukatlarıma bu dava dosyalarını geri çekmeleri hususunda gerekli talimatı verdiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Dilerim ki onlar da haklarını helal ederler.”