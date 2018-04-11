Gökçek'ten yeni La Casa De Papel mesajları: İster inanın, ister inanmayın...

Netflix dizisi La Casa De Papel'in fragmanında Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve darbe işareti olduğunu iddia eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten yeni mesajlar geldi. Gökçek bu sefer de dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını iddia ederek karakterler için basılan tişörtlere tepki gösterdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda bazı mesajlar olduğunu iddia etmişti.

Gökçek, bu sefer de bir alışveriş sitesinde dizi için basılan tişörtlerin masum olmadığını savundu. La Casa De Papel'in Türkiye'de yayınlanmadığını söyleyen Gökçek'e göre basılan 60 tişört, gençliği 'bir yerlere yönlendirmek istiyor.'

Gökçek'in yeni mesajları şöyle:

2️⃣2️⃣GİTTİ GİDİYOR TAM 60

ÇEŞİT “LA CASA DE PAPEL” TİŞÖRTÜ BASTIRMIŞ VE SATIYOR.



60 ÇEŞİT TİŞÖRT…

TÜRKİYE DE YAYINLANMAYAN BİR DİZİ İÇİN…

SİZE DE TUHAF GELMİYOR MU?

GENÇLERİ BİR YERLERE YÖNLENDİRMEK MASUM BİR HAREKET Mİ?



KESİNLİKLE DEVLET YETKİLİLERİ KONUYU ARAŞTIRMALI pic.twitter.com/yZvWJdtRrf — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 10 Nisan 2018