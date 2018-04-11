Gökçek'ten yeni La Casa De Papel mesajları: İster inanın, ister inanmayın...

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda bazı mesajlar olduğunu iddia etmişti.
Gökçek, bu sefer de bir alışveriş sitesinde dizi için basılan tişörtlerin masum olmadığını savundu. La Casa De Papel'in Türkiye'de yayınlanmadığını söyleyen Gökçek'e göre basılan 60 tişört, gençliği 'bir yerlere yönlendirmek istiyor.'
Gökçek'in yeni mesajları şöyle:
2️⃣2️⃣GİTTİ GİDİYOR TAM 60— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 10 Nisan 2018
ÇEŞİT “LA CASA DE PAPEL” TİŞÖRTÜ BASTIRMIŞ VE SATIYOR.
60 ÇEŞİT TİŞÖRT…
TÜRKİYE DE YAYINLANMAYAN BİR DİZİ İÇİN…
SİZE DE TUHAF GELMİYOR MU?
GENÇLERİ BİR YERLERE YÖNLENDİRMEK MASUM BİR HAREKET Mİ?
KESİNLİKLE DEVLET YETKİLİLERİ KONUYU ARAŞTIRMALI pic.twitter.com/yZvWJdtRrf
2️⃣3️⃣BU BENİM KİŞİSEL KANAATİMDİR.İSTEYEN İNANIR, İSTEYEN İNANMAZ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 10 Nisan 2018
TÜRKİYE DE YENİ GEZİYİ DÜZENLEMEK İSTEYEN
ÜST AKIL
“LA CASA DE PAPEL”İN KAHRAMANLARINI
İSYANIN SEMBOLÜ OLARAK KABUL ETMİŞLERDİR.
MASUM BİR GÖRÜNÜŞ ALTINDA GENÇLERİN BİLİNÇ ALTLARINA SEMBOL İŞLENMEKTEDİR
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