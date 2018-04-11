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    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım'dan ABD ve Rusya'ya: Sokak kavgasını bırakma zamanı

    © AA/ Ali Balıkçı
    Türkiye
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    ABD ve Rusya arasında artan gerilimi "Sokak kavgasını bırakma zamanıdır" sözleriyle yorumlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Zaman, rekabet zamanı değildir. Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır" dedi.

    21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, ABD ve Rusya arasındaki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Sokak kavgasını bırakma zamanıdır" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
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    "Zaman, rekabet zamanı değildir. Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır. El ele vererek gerçekten Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak terör örgütleriyle çifte standart yapmadan, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan topyekün mücadele zamanıdır. Biz Türkiye olarak bunu yapıyoruz."

    Yıldırım, şöyle devam etti:

    "Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, BM'nin daimi temsilcileri, bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğin sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar."

    'GÖSTERGELERİMİZ BAŞKA BİR ŞEY SÖYLÜYOR'

    Dolar
    © REUTERS/
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    Ekonomi konusuna da değinen Yıldırım, "Enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok. Enflasyonla mücadele önemli çünkü bu, yatırımcının karanını da etkiliyor, vatandaşın ekonomisini de etkiliyor, Dolayısıyla burada dikkatimiz üzerinde olacak. Enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık tedbirler, orta-uzun vadeli tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz" dedi.

    Yıldırım, "Faizler ve kur konusu; bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz çünkü göstergeler, bu durumu doğrulamıyor, göstergelerimiz başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'…Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Binali Yıldırım, Türkiye, ABD, Rusya
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