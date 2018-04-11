Yıldırım'dan ABD ve Rusya'ya: Sokak kavgasını bırakma zamanı

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, ABD ve Rusya arasındaki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.
"Sokak kavgasını bırakma zamanıdır" diyen Yıldırım, şunları söyledi:
Yıldırım, şöyle devam etti:
"Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, BM'nin daimi temsilcileri, bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğin sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar."
'GÖSTERGELERİMİZ BAŞKA BİR ŞEY SÖYLÜYOR'
Yıldırım, "Faizler ve kur konusu; bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz çünkü göstergeler, bu durumu doğrulamıyor, göstergelerimiz başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'…Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak" ifadelerini kullandı.
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