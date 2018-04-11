MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahısların, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirilerek adli makamlara teslim edildiği belirtilmişti. 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

AVRUPA VE ABD'YE KAÇIŞLARI ORGANİZE EDİYORLARDI

Kosova'dan getirilen 6 FETÖ firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.

© REUTERS/ Hazir Reka Kosova parlamentosu, MİT operasyonunu soruşturacak

Güvenlik birimleri, Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları Pensilvanya'ya aktardığını tespit etmişti.

KOSOVA'DA KRİZE NEDEN OLDU

Operasyon, Kosova'da siyasi krize neden olmuş, Kosova parlamentosu olayın araştırılması için komisyon kurulması kararı almıştı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac konuyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belirtmiş, İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden almıştı.

Yapılan gözaltıları bir 'hata' olarak nitelendiren Haradinac, bağımsız bir soruşturma yürütülmesini istemişti.