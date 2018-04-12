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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    'İçişleri Bakanı Soylu'nun telefonu polisler tarafından dinlendi' iddiası

    Evrim Aydın
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, emrindeki polisler tarafından telefonunun dinlendiği iddia edildi. Müfettişlere 'Sehven yaptık' dediği ifade edilen 7 polisin yeri değiştirildi. Bakanlık iddiayı yalanlarken polislere yönelik incelemenin devam ettiğini doğruladı. Bakanlığa göre inceleme sebebi 'kanuni denetim çerçevesinde yapılan bir uygulama.'

    İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu
    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    'Soylu, Erdoğan'a yakın bakanlarla yaşadığı gerginlik yüzünden istifa edecek' iddiası
    Cumhuriyet'ten Ahmet Şık'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefonlar yasa dışı biçimde, emrindeki polisler tarafından takip edildi. 

    Konunun ortaya çıkması üzerine müfettişler tarafından Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile Ankara ve İstanbul’da 6 polisin görev yerinin değiştirildiği iddia edildi. Bakan Soylu’nun telefonlarının dinlenmesinin emrinin kim tarafından verildiğinin ise belirlenemediği ileri sürüldü.

    'SEHVEN YAPTIK'

    İddiaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefon hatlarının emniyetin bilgisayar takip sisteminde sorgulandığı birkaç ay önce ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapıldığı ifade edilen yasa dışı takip üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirilerek Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatıldı. 

    İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu
    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    'Soylu, Erdoğan'a yakın bakanlarla yaşadığı gerginlik yüzünden istifa edecek' iddiası
    'BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASIYLA İLGİLİ'

    Konuyla ilgileri olduğu belirlenen polisler müfettişlere verdikleri ifadelerde suçlamaları reddederek yasa dışı takibin sehven yapıldığını söylediler. İfadeleri alınan polis memurları, yanlışlığın AK Parti'nin bazı büyükşehir belediye başkanları ile il ve ilçe başkanlarının istifa etmeleri sürecinde yerlerine seçilecek isimlerin FETÖ iltisaklarının olup olmadığı yönündeki araştırmalar sırasında doğduğunu belirttiler. Bu araştırmalar sırasında görevlendirilmeleri yapılacak olanların tüm telefon kayıtları ve görüştüğü kişilerin FETÖ ile ilişkisinin olup olmadığı bilgisayar takip sisteminde anlık ve geriye dönük olarak incelemeye alındı. Polislerin iddiasına göre hakkında araştırma yapılanlardan birisinin irtibatları arasında Soylu’nun da telefonları bulunuyordu. Polisler de, sehven Soylu’nun da telefonlarını incelediklerini iddia ettiler.

    Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper
    © Fotoğraf: DHA
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    İNCELEME DEVAM EDİYOR

    Telefon bilgisayar takip sistemini kullanarak sorgulama ve takip yapabilmek için araştırmayı yapacak il istihbarat şube müdürlüklerinin, sistemin merkezi olan Ankara’daki İstihbarat Daire  Başkanlığı ana veri tabanına bağlanması gerekiyor. İDB’nin veri tabanında kim hakkında ne araştırıldığını neye bakıldığını, hangi kentte kim tarafından yapıldığını sistem otomatik olarak kaydediyor. Uygulamanın kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan, kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı gibi önemli kişiler ve kullandıkları telefon numaraları da önceden sisteme kayıt edilerek herhangi bir usulsüz takip, sorgulama ya da dinleme yapılması halinde uyarı sistemi devreye giriyor. Müfettişlerin usulsüz telefon takibiyle ilgili incelemeleri sürerken, Ankara’da İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından birinin de aralarında bulunduğu 5 ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli 2 polisin görev yerleri değiştirildi. İnceleme sonunda polisler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

    BAKANLIK: USULSUZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL, İNCELEME RUTİN

    İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Türkay Öksüz, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Soylu’nun telefonlarının usulsüz dinleme ya da takip edildiğine yönelik herhangi bir inceleme ya da soruşturma olmadığını söyledi. Müfettişlerin, İDB’nin merkez ve taşra birimlerinin yaptığı işlemlerin yasal prosedüre uygun olup olmadığına dair rutin bir inceleme yaptığını belirten Öksüz, “Yapılan işlemlerin yasal prosedüre, usül ve esaslara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir usulsüzlük var mı ona da bakılıyor. Bakanın dinlendiğine ya da telefonlarının takip edildiğine yönelik bir tespit, veri ve işlem yoktur. Kanuni denetim çerçevesinde yapılan bir uygulamadır. Herhangi bir usulsüzlük çıkması halinde gerekli soruşturma açılacaktır” dedi.

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    Etiketler:
    Telefon dinleme, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Türkiye
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