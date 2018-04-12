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    Adana, IŞİD operasyonu

    IŞİD'in celladı ve istihbaratçısı yakalandı

    © AA/ Eren Bozkurt
    Türkiye
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    Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli Raed Hajjio O.'nun terör örgütü IŞİD'in istihbaratçısı ve celladı olduğu belirtildi.

    Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan biri Suriyeli, 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

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    © Fotoğraf: DHA
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    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin IŞİD'e yönelik 30 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi ile daha sonra gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Gözaltına alınan B.D, 5 aylık hamile olduğunun tespit edilmesinin ardından ifadesi alınarak savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

    Polis, zanlılardan Suriyeli Raed Hajjio O'nun Suriye'de örgütün elinde olmayan bölgelerde yumurta satıcısı gibi gezerek istihbarat topladığını tespit etti.

    'İSTİHBARATÇI OLMADAN ÖNCE IŞİD ADINA CELLATLIK YAPIYORDU'

    Akrabalardan birinin çatışmada öldüğü, birinin de intihar saldırısı gerçekleştirdiği, 2 oğlunun ise örgütte görev yaptığı belirlenen Raed Hajjio O'nun, istihbaratçı olmadan önce IŞİD adına cellatlık yaptığı öne sürüldü.

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    © AA/ Göksel Kayseri
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    Zanlılardan Mehmet E'nin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüleri kandırarak örgütün Suriye'deki kamplarına götürdüğü iddia edildi.

    Bu arada, Mehmet E'nin babası Mustafa E'nin de 2016'da evinde 3 uzun namlulu silah ile mermiler bulunmasının ardından örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

    Diğer zanlıların da örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve eleman temin ettiği ileri sürüldü. Biri Suriyeli 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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    Etiketler:
    IŞİD, Suriye, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
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