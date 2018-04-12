IŞİD'in celladı ve istihbaratçısı yakalandı

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan biri Suriyeli, 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan B.D, 5 aylık hamile olduğunun tespit edilmesinin ardından ifadesi alınarak savcı talimatıyla serbest bırakıldı.
Polis, zanlılardan Suriyeli Raed Hajjio O'nun Suriye'de örgütün elinde olmayan bölgelerde yumurta satıcısı gibi gezerek istihbarat topladığını tespit etti.
'İSTİHBARATÇI OLMADAN ÖNCE IŞİD ADINA CELLATLIK YAPIYORDU'
Akrabalardan birinin çatışmada öldüğü, birinin de intihar saldırısı gerçekleştirdiği, 2 oğlunun ise örgütte görev yaptığı belirlenen Raed Hajjio O'nun, istihbaratçı olmadan önce IŞİD adına cellatlık yaptığı öne sürüldü.
Bu arada, Mehmet E'nin babası Mustafa E'nin de 2016'da evinde 3 uzun namlulu silah ile mermiler bulunmasının ardından örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.
Diğer zanlıların da örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve eleman temin ettiği ileri sürüldü. Biri Suriyeli 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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