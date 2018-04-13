HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş mı olacak?

HDP kulislerinde 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor. Resmi olarak gündeme gelmeyen önerinin erkenden ilan edilmesi de konuşulanlar arasında. Kulislerde Demirtaş'ın önünün 16 Nisan'da görülecek bir davasında ceza verilerek kesilebileceği belirtiliyor.

© AA / Yaşarcan Aygün Demirtaş'tan hendek ve barikat özeleştirisi: Yanıldım

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’de geçen hafta sonu yapılan Parti Meclisi (PM), ardından da Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında partinin seçimlere yönelik seçim stratejileri ele alındı.

Parti içindeki ağırlıklı görüş, HDP’nin cumhurbaşkanı adayını bir an önce kamuoyuna ilan etmesi yönünde.

Kulislerde 'HDP’nin yeni bir hamle yapması, olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle baskı altındaki topluma yeni bir umudun verilmesi' gerektiği, bu umudu da ancak tutuklu durumdaki eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın verebileceği belirtildi.

Demirtaş’ın cezaevinde olsa bile toplumda büyük bir karşılığının olduğu ve HDP’nin oy oranını 7 Haziran’ın ötesine taşıyabileceği görüşleri dile getirildi.

'ADAYLIĞI ENGELLENEBİLİR'

Parti içinde Demirtaş’ın 16 Nisan’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında ceza gelebileceği, böylece olası adaylığının önünün erkenden kesilmek istendiği yorumları da yapılıyor. Bazı partililer ise, Demirtaş’ın aday olması durumunda bölgedeki seçmenin tepkisini çekmemek için ceza verilmeyeceği görüşünü dile getiriyor.