HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş mı olacak?

Parti içindeki ağırlıklı görüş, HDP’nin cumhurbaşkanı adayını bir an önce kamuoyuna ilan etmesi yönünde.
Kulislerde 'HDP’nin yeni bir hamle yapması, olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle baskı altındaki topluma yeni bir umudun verilmesi' gerektiği, bu umudu da ancak tutuklu durumdaki eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın verebileceği belirtildi.
Demirtaş’ın cezaevinde olsa bile toplumda büyük bir karşılığının olduğu ve HDP’nin oy oranını 7 Haziran’ın ötesine taşıyabileceği görüşleri dile getirildi.
'ADAYLIĞI ENGELLENEBİLİR'
Parti içinde Demirtaş’ın 16 Nisan’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında ceza gelebileceği, böylece olası adaylığının önünün erkenden kesilmek istendiği yorumları da yapılıyor. Bazı partililer ise, Demirtaş’ın aday olması durumunda bölgedeki seçmenin tepkisini çekmemek için ceza verilmeyeceği görüşünü dile getiriyor.
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