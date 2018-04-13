Çiftlik Bank kurucusu Aydın, bir vurgun daha planlamış: Enerji Bank

Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi binlerce lira dolandıran ve firari durumda olan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bir de 'Enerji Bank' kurduğu ortaya çıktı. Yazılımı hazırlanan bu sistem Aydın ile ortağının arası açılınca yarım kalmış.

© AA / Murat Kaynak Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge, AK Parti oylarıyla reddedildi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dün 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Çiftlik Bank’ın muhasebecisi K.K da var. Soruşturma devam ederken firari Mehmet Aydın hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Milliyet.com.tr’den Musa Kesler'in haberine göre Mehmet Aydın, Çiflik Bank sistemi sorunsuz işlemeye başlayınca bir de aynı şekilde oyun tabanlı ‘Enerji Bank’ projesi geliştirdi. Bu proje kapsamında toplanacak paralarla rüzgâr ve güneş türbünleri kurulması, buradan üretilecek elektriğin de devlete satılacağı kurgusu yapıldı. Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın’ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını ‘sorunsuz’ yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı.