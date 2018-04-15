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    AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş

    AK Partili Elitaş'tan Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat davası

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    Elitaş'ın avukatı Mehmet Savruk'un açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 20 Mart 2018'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, yasama ve yargı erki temsilcilerini büyük bir zan altında bırakıldığı gibi Elitaş'ın, kişilik haklarına da ağır bir saldırı teşkil ettiği ifade edildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : CHP
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    Kılıçdaroğlu'nun, kullandığı ifadelerle Elitaş hakkında asılsız ithamlarda bulunduğu kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

    "Bilindiği gibi, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Mart 2018 tarihli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarından yola çıkarak, 'FETÖ davası nedeniyle parası olan, dayısı olan serbest kalıyor. Arada bir, birilerinin demek ki vicdanı rahat etmiyor. Şamil Tayyar diyor ki 'Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var.' Git, Kayseri'ye de bak. Kayseri'de de var. Sanki biz bilmiyor muyuz? Elitaş'a sorun, kimi nasıl çıkardı? Milyon dolarlar dönüyor.' şeklinde sözler sarf etmiştir. Açıktır ki, Sayın Genel Başkan, bu sözleri ile Sayın Mustafa Elitaş'ın Kayseri'de FETÖ borsası kurduğunu, FETÖ adıyla anılan, demokratik hukuk devletinin özelliklerini kaldırmak ve devleti ele geçirmek amacı ile tesis edilmiş, en geniş, en büyük katılımlı, silahlı ve kanlı terör örgütüne bir şekilde bulaşmış, bu nedenle soruşturma geçiren bazı varlıklı iş adamlarını Kayseri'de milyon dolarlar karşılığında serbest bıraktırdığını iddia etmiştir."

    'KINAMA KARARI ÜÇ GAZETEDE YAYINLANMALI'

    Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 54. yıldönümü dolayısıyla yüce divan salonunda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
    © AA / Murat Kaynak
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, Elitaş'ın kişilik haklarına da ağır bir saldırı teşkil ettiği gerekçesiyle Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

    "Dava konusu açıklamalar ile yasama ve yargı erki temsilcilerinin büyük bir zan altında bırakıldığı ve adalete olan güveni ortadan kaldırabileceği, böylece toplumumuzda telafisi ve tamiri mümkün olmayan yaralar açabileceği düşünülerek manevi tazminata ek olarak Türk Borçlar Kanunu 58. Maddesi uyarınca Kılıçdaroğlu'nun kınanmasına ve kınama kararının ülke genelinde yayın yapan tirajı yüz binden az olmayan üç ayrı gazetede, masrafı davalıya ait olmak üzere yayınlanmasına da karar verilmesi talep edilmiştir."

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    Etiketler:
    tazminat davası, FETÖ, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Elitaş, Kayseri
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