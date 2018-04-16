İstanbul Boğazı'ndaki yalı kazasının sebebi ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev gemi'nin Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmasının ardından kara kutu çözümlendi. Geminin kara kutusunun çözümlenmesi sonucu, kazanın neden kaynaklandığı da ortaya çıktı.

Habertürk TV`de yer alan habere göre, gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi.

Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi. Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak.