Kayıt
13:55 16 Nisan 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Yaşlı kadın

    Emeklilerden muhtarları yurt dışına gönderen Erdoğan'a mektup: Kıskandık

    © AFP 2018 / PATRICK PLEUL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Emekliler, muhtarları İspanya'ya gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektupla seslendi: "Muhtarlara dünya turu yaptıracağınızı duymak biz emeklileri çok kıskandırdı. 12 milyonu bulan emekli, dul ve yetimin yüzde 80'i geçim sınırının çok altında aldığı aylıklarla yaşam savaşı veriyor."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurtdışı gezilerinin organize edilmesi' talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 5 ilden 50 muhtar, İspanya'nın Cordoba kentindeki Kurtuba Camii'ni ziyaret etti.
    © AA /
    İspanya'ya götürülen muhtarlar: Her Türk'ün gelip buraları görmesi lazım
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da sık sık topladığı muhtarları yurt dışına seyahate göndermesi emekliler tarafından tepki gördü. Türkiye Emekli Dernekleri Federasyonu (TEDEF) Başkanı Hamdi Öz, Erdoğan'a mektup göndererek, muhtarlara gösterilen ilgiyi emeklilerin de beklediğini söyledi. Emekliler olarak muhtarları kıskanmaya başladıklarını belirten Öz, “Sayın Cumhurbaşkanım, ben de muhtarlık yaptım. Muhtarların kendilerinden başka oyları yoktur. Ancak biz 12 milyonuz. Emekli, dul ve yetimlerin dertlerinin dinlenmesini ve çözüm bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

    TEDEF Başkanı Öz, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği ancak şu ana kadar cevap alamadığı mektubunu Sözcü'den Erdoğan Süzer ile paylaştı. Mektubunda emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından yapılan kesintilerin emekliler arasında ciddi dedikodulara neden olduğunu, bu paraların Suriyelilere gönderildiğine ilişkin iddialar olduğunu ifade eden Öz, bu söylentilerin önünün kesilmesi için emeklilere mutlaka bordro verilmesi gerektiğini belirtti. 

    'SİL BAŞTAN DÜZENLENSİN'

    Emeklilerin ancak bu sayede maaşlarından yapılan kesintileri takip edebileceklerine işaret eden Öz, Danıştay ve Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nun kararlarına rağmen emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından hâlâ kesinti yapılmasına anlam veremediklerini de anlattı. Emeklilerden kesilen muayene ve ilaç katkı paylarının emeklilere ayrı bir yük getirdiğini, bu yükün de mutlaka kaldırılması gerektiğini ifade eden Öz, emeklilerin sorunlarının çözülebilmesi için acilen sosyal güvenlik kanununun sil baştan yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Yasin Bülbül
    Erdoğan talimatı: Muhtarlar, İspanya'ya gidiyor
    'EMEKLİ DUL VE YETİMLER YAŞAM SAVAŞI VERİYOR'

    TEDEF Başkanı Hamdi Öz, muhtarlara gösterilen ilginin emeklilerden esirgendiğini belirttiği mektubunda şu ifadelerde bulundu:

     “Sayın Cumhurbaşkanım, artık emeklilerin sorunlarıyla ilgili başvuru yapmamaya karar vermişken son muhtarlar toplantısındaki konuşmanızı dikkatlice dinleyince, muhtarların maaşlarını artırmanızı, eski yeni muhtarlara silah ruhsatı vermenizi ve bunun için İçişleri Bakanı Soylu'ya talimat vermenizi, hatta dünya turu yaptıracağınızı duymak biz emeklileri çok kıskandırdı. Oysa 12 milyonu bulan emekli, dul ve yetimin yüzde 80'i geçim sınırının çok altında aldığı aylıklarla yaşam savaşı veriyor. Emekliler ilerlemiş yaşlarına rağmen iş bulabiliyorsa çalışmakta, iş bulma ve çalışma imkanı olmayanlar yakınlarının yardımı ile ya da sağlıklı olmayan ortamlardan temin edebildikleri yiyecek ve giyeceklerle hiç de onurlu olmayan bir şekilde yaşamaya çalışmaktadır.”

    Etiketler:
    Emekliler, Muhtarlar, Türkiye Emekli Dernekleri Federasyonu (TEDEF), Hamdi Öz, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    Prestijli fotoğraf ödülünü alan Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    Karikatür
    Kovulan FBI Direktörü'nden Trump benzetmesi: Mafya babası gibi
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam