Adana'da savcı olduğunu söyleyen kişi, 2 arkadaşını gözaltına aldırdı

Adana'da yaşayan Nedim M., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendini savcı olarak tanıttı ve 2 kişi hakkında yakalama emri olduğunu belirterek adreslerini verdi. Polis, söz konusu adreslere giderek 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis, gözaltı sonrası savcılığı aradığında gerçek ortaya çıktı.

Adana'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendisini ‘savcı' olarak tanıtarak arkadaşlarını gözaltına aldırdığı öne sürülen Nedim M. (24), yaptığı trafik kazası sonrası gittiği hastanede yakalandı.

'YAKALAMA EMRİ VAR' DİYEREK ADRESLERİNİ VERDİ

DHA'nın haberine göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı 14 Nisan'da arayan bir kişi, kendisini ‘Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı' olarak tanıttı. E.Y. ve F.M. isimli kişiler hakkında yakalama emri olduğunu belirtip adreslerini verdi.

Polis bunun üzerine, belirtilen adrese giderek E.Y. ve F.M.'yi yakaladı. Daha sonra bu kişilerin yakalandığı savcılık aranarak bilgi verildi. Ancak savcının böyle bir talimat vermediğini söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ

155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişinin Nedim B. olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nedim B., motosiklet kazası sonrası tedavi için gittiği Adana Devlet Hastanesi'nde yakalandı.

Emniyete götürülen zanlı buradaki sorgusunda, iki arkadaşına şaka yapmak istediğini, bu nedenle kendisini ‘savcı' olarak tanıttığını söyledi. ‘Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 6 ay aranması olduğu belirlenen Nedim B., adliyeye sevk edildi.