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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    AK Partili Ünal'dan CHP eylemine: Marksist Leninist bir işbirliği

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    AK Parti MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı. CHP'nin OHAL karşıtı eylemini değerlendiren Ünal, Kılıçdaroğlu liderliğinde partinin Atatürk ve CHP geleneğiyle bağını kopararak marksist leninist örgütlerle işbirliği yaptığını savundu.

    Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

    • Polis, Taksim'de CHP'lilere izin vermedi
      © Fotoğraf : DHA
      Polis, Taksim'de CHP'lilere izin vermedi
      CHP Genel Başkanı ve sözcüler rutin iftiralarını sıraladılar. Dikkatimizi çeken iki noktanın altını çizmek istiyorum. İstanbul il başkanının konuşmasında tutuklu milletvekilleri için 'rehin' ifadesini kullanması ve genel başkan yardımcılarından birinin Selahattin Demirtaş ile Deniz Gezmiş benzetmesi. Bütün bunlar anlaşılabilir ve izah edilebilir. Buna, Kılıçdaroğlu'nun parka ve postal giydiği günleri hatırlatmasını da eklemek gerekiyor. Biliyorsunuz Marksist Leninist Komünist Parti ve 10 marjinal örgüt HDP'ye destek verdi ve Figen Yüksekdağ karşımıza eş başkan olarak çıktı. Bunların ortak özelliklerine baktığımızda bunların Stalinist yöntemleri kullandığını görürsünüz. İdeolojik angajmanları aynıdır. Sorunların çözümünü silahlı mücadele olarak gördüklerini biliyoruz.
    • Yeni olan şey Kılıçdaroğlu CHP'sinin yeni Marksist Leninist angajmanlarıdır. CHP'nin HDP'yle, YPG'yle, DHKP-C ile ortak angajmanlarını görmemiz gerekir. Atatürkle ve CHP geleneğiyle bağını kopardığını söylerken kastımız budur.

    'ARKAİK, GERİDE KALMIŞ BİR İDEOLOJİ'

    • Her ne kadar Avrupa'daki marksist leninist gelenek gelişime katkı sunmuş olsa da, bizdeki gelenek arkaik, geride kalmış bir ortak fikri ideolojik işbirliğini ifade ediyor.
    • CHP'nin eylemlerini, protestolarını, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük pozisyonunu, kutsallara değerlere karşı aldığı tavrı da buradan okumak gerekir.

    'KARAMOLLAOĞLU BÖYLE DÜŞÜNÜYORMUŞ'

    • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
      © AA / Ömer Ural
      Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak şartını açıkladı
      (Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eleştirileri hakkında) Bunları değerlendirmeye değer görmüyorum. Nihayetinde bu değerlendirmeler daha çok bir spekülasyon oluşturmak ve yeni tartışma alanı oluşturmak ve bunlar üzerinden siyasal konum oluşturmak üzere bu dil ve söylem görülüyor. Bunlar Karamollaoğlu'nun kendi siyasi görüşleridir. Bu siyasi değerlendirmeler yeni değil. Sadece "Karamollaoğlu böyle düşünüyormuş" diye düşünüyorum.
    • (Döviz kurlarıyla ilgili dalgalanmayla ilgili Kılıçdaroğlu açıklamaları hakkında) Az önce anlatmak istediğim şey buydu. Kılıçdaroğlu'nun dili ve söylemi açık ve net Türkiye karşıtıdır. Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobya yaşıyor. Bu PKK'nın DHKP-C'nin ortak söylemidir. Siyasette muhalefet olur, milli meselelerde mutabakat olur. Eğer muhalefetseniz çözüm önerisi ortaya koyarsınız.
    Etiketler:
    Saadet Partisi, PKK, CHP, AK Parti, Temel Karamollaoğlu, Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
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