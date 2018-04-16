AK Partili Ünal'dan CHP eylemine: Marksist Leninist bir işbirliği

AK Parti MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı. CHP'nin OHAL karşıtı eylemini değerlendiren Ünal, Kılıçdaroğlu liderliğinde partinin Atatürk ve CHP geleneğiyle bağını kopararak marksist leninist örgütlerle işbirliği yaptığını savundu.