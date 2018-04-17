Askerleri Atina’ya bilgi satmakla suçlayan savcı, Yunanistan sınırında yakalandı

FETÖ'nün kurguladığı kumpas olarak bilinen operasyonlardan İzmir merkezli askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç, Edirne’nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.

Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a sınır askeri yasak bölgede devriye görevi yürüten askerler bu sabah saatlerinde Yunanistan’a kaçak geçmek isteyen bir grubu yakaladı.

Yakalananların, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Kılınç, eşi ve iki oğlu olduğu belirlendi.

Eski savcı Kılınç’ın eşinin de FETÖ soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı ByLock‘u kullandığı gerekçesiyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Yurtsever subayları 'Yunanistan'a casusluk yapmak' suçundan yargılayan İzmir Askeri Casusluk davasının savcısı (FETÖ şüphelisi) Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmış. Cemaatçi savcılarda 'hukukçu vasfı' olmadığı gibi asgari bir ahlaki tutarlılık/dürüstlük de yok.. — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) 16 Nisan 2018

357 sanıklı askeri casusluk davada çok sayıda asker hapis yatmış ve ve meslekten ihraç edilmişti. Davanın tüm sanıkları 2016’da beraat etmişti. Dönemin savcısı Zafer Kılınç’ın hazırladığı iddianamede sanıkların TSK’den elde ettikleri bilgileri Yunanistan’a satabilecekleri öne sürülüyordu.



