Karlov'un katili polis Altıntaş'ın telefonunun şifresini Çinli uzman da kıramadı

Kapısına x-Ray cihazı konulan özel odada giriş-çıkışların kontrolü için önlem alındı.
Soruşturmayı yürüten savcı Adem Akıncı’nın gözetiminde 72 saat boyunca yapılan tüm çalışmalara karşın, Altıntaş’ın telefonunda bulunan ve bazı uygulamaların açılabilmesi için kurduğu ikinci bir şifreleme programı nedeniyle sonuç alınamadı.
16 haneli olduğu belirtilen şifre, tüm çalışmalara karşın çözülemedi. Çalışma sırasında, Altıntaş’ın telefonunun cihaza bağlanmasından sonra, 'Şifre çözümleniyor' uyarısı alındığı, yüzde 25’e kadar ilerleme kaydedilmesinden sonra, sistemin kilitlendiği belirtildi.
Telefonun şifresi Apple'dan istenmiş ancak olumlu yanıt alınamamıştı.
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