Karlov'un katili polis Altıntaş'ın telefonunun şifresini Çinli uzman da kıramadı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin sürdürülen soruşturmada, saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonunun şifresinin çözülmesi için İngiltere’den Çin uyruklu bir kripto uzmanı getirildi. Ancak bu uzman da şifreyi kıramadı.

© Fotoğraf : Russian Embassy in Turkey Karlov'un katili Altıntaş'ın telefon şifresiyle ilgili yeni gelişme

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin savcılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre Karlov'un katili polis Altıntaş'ın telefonunun şifresinin kırılması için Ankara Adliyesi’nde özel bir oda oluşturuldu.

Kapısına x-Ray cihazı konulan özel odada giriş-çıkışların kontrolü için önlem alındı.

Soruşturmayı yürüten savcı Adem Akıncı’nın gözetiminde 72 saat boyunca yapılan tüm çalışmalara karşın, Altıntaş’ın telefonunda bulunan ve bazı uygulamaların açılabilmesi için kurduğu ikinci bir şifreleme programı nedeniyle sonuç alınamadı.

16 haneli olduğu belirtilen şifre, tüm çalışmalara karşın çözülemedi. Çalışma sırasında, Altıntaş’ın telefonunun cihaza bağlanmasından sonra, 'Şifre çözümleniyor' uyarısı alındığı, yüzde 25’e kadar ilerleme kaydedilmesinden sonra, sistemin kilitlendiği belirtildi.

Telefonun şifresi Apple'dan istenmiş ancak olumlu yanıt alınamamıştı.