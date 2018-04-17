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    Fethullah Gülen

    Selvi: Bir de bakmışsınız ki MİT, Gülen'i Türkiye'ye getirmiş

    © AP Photo / Chris Post
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında gerçekleştirdiği FETÖ operasyonlarını örnek göstererek "Bir de bakmışsınız ki MİT’e ait bir uçakta gözlerindeki bantlar çözülüp, 'Memlekete hoş geldin Gülen' denilmiş. Öcalan’a olduğu gibi" yorumunu yaptı.

    Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina
    © AA /
    MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
    Selvi'nin "Gülen bir gün MİT uçağıyla getirilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, “Ver papazı al papazı” dediği rahip Brunson davası başladı.

    Gülen bir gün MİT uçağıyla getirilir miAma Fetullah Gülen’le ilgili ABD’de açılmış bir dava yok. Adalet Bakanlığı tarafından ABD yargısına teslim edilmiş olan belgelerin kapağı bile açılmadı. Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu dönemde Gülen’in iadesiyle ilgili ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’a teslim edilen belgelerin henüz yargıya havale edilmediği ortaya çıktı.

    Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ seni de getireceğiz” diye sesleniyor. Çünkü konjonktür değişiyor. MİT şimdiye kadar 18 ülkeden 80 FETÖ’cüyü paketleyip getirdi. Bu iş bir ‘al-ver’ meselesi. Peki bir gün Fetullah Gülen de ABD’den paketlenip getirilebilir mi? Bu sorunun cevabını araştırdım. Eğer ABD’nin Türkiye’den daha önemli bir menfaati söz konusu olursa Gülen’i verir deniliyor. Bir de bakmışsınız ki MİT’e ait bir uçakta gözlerindeki bantlar çözülüp, ”Memlekete hoş geldin Gülen” denilmiş. Öcalan’a olduğu gibi.

    Eski MİT Müsteşarı Emre Taner
    © AA /
    Eski MİT Müsteşarı Taner: Gülen'in evine dakika farkıyla girdik, yatağı sıcaktı
    Hatırlarsanız MİT kısa bir süre önce Kosova’dan 6 FETÖ’cüyü paketleyip Türkiye’ye getirmişti. Böylece Kosova’daki FETÖ’cülerin ByLock, Eagle, FALCON ve Kakao Talk programları üzerinden haberleştikleri tespit edildi. 6 kişi hem FETÖ üyeliğinden hem de casusluk iddiasıyla tutuklandılar.

    Kosova Başbakanı Haradinaj operasyona sert tepki gösterip İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı’nı görevden almıştı. Bu ilginin karşılıksız olmadığı ortaya çıktı. FETÖ’cüler, operasyonu öğrendikten sonra ilk olarak Kosova Başbakanı ve Meclis Başkanı ile irtibat kurmuşlar. Hem de kimin üzerinden? Kosova’daki FETÖ’cülerin aralarındaki yazışmaların deşifre edilmesi bu ilişki trafiğini ortaya çıkardı. Buna göre FETÖ’cüler, Kosovalı yöneticileri ‘hanımları ve çocukları’ üzerinden avuçlarının içine almışlar.

    Selvi, aynı ifadeleri 2016'da kaleme aldığı bir yazıda da kullanmıştı.

     

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    Etiketler:
    Milli İstihbarat Teşkilatı, Fethullah Gülen, Abdulkadir Selvi, Türkiye
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