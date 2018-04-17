Özkök: Eleştiri hakkım olduğu sürece iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazetecilik kariyerini 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal yanlısı bir siyaet yazarı olarak yaptığını söylerken "Eleştiri hakkım olduğu sürece, iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim..." dedi. Özkök, artık siyasetle ilgili yazabilecek bir şeyi olmadığını da belirtti.