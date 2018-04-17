Özkök: Eleştiri hakkım olduğu sürece iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim

Özkök'ün "Sayın Bakan sarin deposuna füze atılır mı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
GAZETECİLİK kariyerimi, Özal yanlısı bir siyaset yazarı olarak yaptım…
Artık siyaset yazmıyorum…
Çünkü o caddede söyleyebilecek lafım kalmadı.
Yine de şunu söyleyeyim.
Ben apolitik bir yazarım…
Ama asla nonpolitik değilim…
Eskiden siyaseti, siyasetin ana caddelerinde, herkesin gezdiği meydanlarında arıyordum.
Orada çıkmaz yollara sapınca, şimdi hayatın çok daha renkli, daha derin ve daha estetik arka sokaklarında volta atmaya başladım….
Halimden de memnunum…
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)