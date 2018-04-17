CHP'den Bahçeli'nin erken seçim teklifine yanıt: Hodri meydan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun zamandır kulislerde dile getirilen erken seçimle ilgili ilk kez talebini dile getirdi. Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını talep eden Bahçeli, "Bu işi uzatmaya gerek yok" dedi. Konu hakkında ana muhalefetten ilk değerlendirmeyi de CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi.

NTV canlı yayınında konuşan Tezcan, şunları söyledi:

"Biz varız, Cumhurbaşkanlığı seçimi de milletvekilliği seçimi de erkene alınabilir. Türkiye’nin esaslı ve ciddi bir sorunları var. Bu sorunların tek bir sebebi var tek adam rejimi. Tek adam rejimini göndermenin yolu sandıktır. Erken seçime hazır olduğumuzu söylemiştik, erken seçime hazırız. Türkiye'yi bu sıkışmışlıktan çıkarmanın yolu seçimdir, CHP buna hazır. Tek adam koalisyonunun lideri Erdoğan ne diyecek merakla bekliyoruz. Türkiye bu problemi ancak milletin kararıyla çözecektir."

Seçim tarihine ilişkin öneriyi değerlendiren Tezcan, “Seçim 26 Ağustos'ta da olabilir, bir hafta öncesi ya da sonrası da mümkün; seçim tarihi tartışılabilir” dedi.

İYİ PARTİ: HEZİMETİN ERKEN OLMASININ ÖNÜNÜ AÇACAK

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’ya konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan şunları kaydetti: “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın küçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir.”

Türkkan, partisinin seçime katılmasıyla ilgili soruya da, “Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz hazırız” yanıtını verdi.