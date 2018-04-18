İYİ Partili Halaçoğlu'ndan erken seçim tahmini

Halaçoğlu seçimin erkene alınarak İYİ Parti’nin önünün kesilmek istendiğini de söyledi. İYİ Partili vekil, seçimin tarihi olaraksa 15 Temmuz 2018 tarihini gösterdi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talep ettiğinin aksine olası bir erken seçimin 26 Ağustos 2018'de değil, 15 Temmuz'da yapılacağını öne sürdü.
Halaçoğlu seçimin erkene alınarak İYİ Parti’nin önünün kesilmek istendiğini de söyledi. İYİ Partili vekil, seçimin tarihi olaraksa 15 Temmuz 2018 tarihini gösterdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)