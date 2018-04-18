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    Kahramanmaraş yolcular uçaktan indirildi

    Yolcular önce 'kapı arızası', sonra 'Mesai bitti' denilerek uçaktan indirildi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Kahramanmaraş Havalimanı'nda, Ankara seferini yapacak uçağa alınan yolcular önce 'Kapı arızası var' denilerek indirildi. Arıza giderildikten sonra yeniden uçağa alınan yolcular bu kez de 'Uçuş ekibinin mesaisi bitti' denilerek tekrar indirildi.

    Kahramanmaraş Havalimanı'ndan Kahramanmaraş-Ankara seferinin yapması planlanan, AnadoluJet'e ait TK 7131 sefer sayılı uçağa, dün saat 06.00'daki kalkış öncesi 158 yolcu bindi.

    Uçak- Kabin
    Sputnik
    Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi
    Yolcular uçağa alındıktan sonra ön kapının kapanmadığı fark edilince. Bunun üzerine yolcular, uçaktan indirilirken, arızanın giderilmesi için İstanbul'dan uzman ekip çağrılması istendi.

    Kapıdaki arıza, gelen teknisyenler tarafından giderilince yolcular 5 saat sonra uçağa tekrar alındı. Koltuklarına yerleşen ve uçuşu zamanında gerçekleştirilemeyen yolcular, bu kez de saat 11.00 sıralarında, "Uçuş ekibinin mesaisi doldu" denilerek, uçaktan indirilmek istendi.

    UÇAĞA POLİSLER GİRDİ

    DHA'nın aktardığı habere göre, uçuşun zamanında yapılamaması nedeniyle öfkelenen yolcular, uçuş ekibine tepki gösterdi. Yolcuların kabin ekibine yönelik tepkisi sürerken, uçağa polisler girdi.

    Türk Hava Yolları (THY) / Boeing 737-800
    © REUTERS / Murad Sezer
    THY uçağı Trabzon Havalimanı'na inemedi
    Bir yolcu, "Sizi neden gönderiyorlar? Burada polislik bir olay yok. Burada terör falan yok. Sabah saat 05.00'ten beri bekletiyorlar" diye tepkisini dile getirdi. Polisler ise yolculara güvenliği sağlamak için uçakta olduklarını söyledi.

    Bu sırada uçağa gelen AnadoluJet görevlisi ile bazı yolcular arasında da tartışma çıktı. Yolculardan uçaktan inmelerini isteyen görevli, "Otobüs çağıracağız. Adana'da alternatif 2 seferimiz var saat 18.55'te. Bütün yolcumuzu oraya transfer edeceğiz" dedi.

    İkna edilerek uçaktan indirilen yolculardan bazıları işlemlerinin ardından çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirilirken, bazıları da Ankara'ya yarın gitmek üzere havayolu şirketi tarafından kendileri için ayarlanan otellere götürüldü.

    Yolcular, 7 saatlik bekleyişin ardından Kahramanmaraş Havalimanı'ndan ayrıldı.
    © Fotoğraf : DHA
    Yolcular, 7 saatlik bekleyişin ardından Kahramanmaraş Havalimanı'ndan ayrıldı.

    'HERKESİ MAĞDUR ETTİLER'

    Atatürk Havalimanı / THY
    © REUTERS / Murad Sezer/Arşiv
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    Havayolu şirketinin havalimanındaki bürosuna gelen bazı yolcular ise mağdur edildiklerini ve uçaktan polis zoruyla indirildiklerini öne sürdü. Yolculardan Gökhan Anlaşbay, "Herkesi mağdur ettiler, saat 05.00'ten beri sorunumuzu çözmediler. Hala da bizi rezil etmeye devam ediyorlar. Ankara'ya gidecektik, daha gidemedik" dedi.

    Merve Anlaşbay isimli yolcu ise havalimanına saat 05.00'te geldiğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

    "Uçak, sabah 06.00'da kalkacaktı ve uçuştan 1 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Burada olduk. Bekledik, işlemlerimiz yapıldı. Sonra bize dediler ki 'Uçağın kapısı arızalı'. Uğraştılar, yapamadılar, uçaktan geri indik. Ondan sonra 'Teknisyen gelecek' dediler. Saat 10.30'a doğru teknisyen geldi. Teknisyen, daha sonra arızayı giderdiğini belirtti. Bize dediler ki 'Uçağınız 11.00'e rötar yaptı, 11.00'de kalkacak'. İndiğimiz uçağa tekrar bindik; ama uçak kalkmadı. Sonra tekrar anons yapıldı. 'Devlet Hava Meydanları Müdiresi uçuş mesaimiz dolduğu için izin vermiyor, kalkış yapmayacağız' dediler. Hepimizin zamanı da gitti, rezil olduk."

    Yolculardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kübra Aydoğan da "Benim devamsızlık hakkım yoktu. Tamamen kullandım ve şu an stajdan kalabilirim. Şu an fizik tedavi stajındayım. Bizi mağdur ettiler. Sabahtan beri hiçbir çaba da göstermediler. İkinci kez uçağa aldılar, tekrar indirdiler" diye konuştu.

    İZİNDEN DÖNEN ASKER: CEZA ALMA İHTİMALİM ÇOK YÜKSEK

    Ankara'da vatani görevini yaptığını belirten Muhsin Bayrak isimli yolcu ise babasının cenazesi nedeniyle Kahramanmaraş'a mazeret iznine geldiğini söyledi.

    Bayrak, "Sabah 08.00'de Ankara'da olmam gerekiyordu. Akşam 05.00'e kadar ulaşamazsam ceza alma ihtimalim çok yüksek" dedi.

    ŞİRKET YETKİLİSİ: MESAİSİ DOLAN UÇUŞ EKİBİ KESİNLİKLE UÇAMAZ

    Sabiha Gökçen Havalimanı, uçak
    © AA /
    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda namaz rötarı
    Olaya ilişkin açıklama yapan AnadoluJet yetkilisi, uçağın ön kapısında teknik arıza meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Yolcular bindikten sonra uçağın ön kapısı teknik arıza nedeniyle kapatılamadı. Bunun üzerine 5 saat gecikme verildi. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen uçakla 1 teknisyen geldi ve arıza giderildi; ancak bu defa da uçuş ekibinin mesaisi dolduğu için 158 yolcu uçaktan indirildi. Uluslararası Havacılık Kuralları'na göre, mesaisi dolan uçuş ekibi kesinlikle uçamaz. Yolcularımızın rezervasyonları yarın sabah saat 06.00'da kalkacak Ankara uçağı için yenilendi. İsteyen yolcularımız da tüm masraflar şirketimizce karşılanmak üzere en yakın havaalanlarına yönlendirildi."

    Etiketler:
    yolcu, uçak, AnadoluJet, Kahramanmaraş, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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