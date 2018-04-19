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    CHP mitingi İstanbul Eminönü 4 Haziran 2015

    CHP anketi: Cumhurbaşkanlığı adayı için Kılıçdaroğlu öne çıkıyor

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (17)
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    CHP, 28 Haziran 2018'de yapılacağı açıklanan erken seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. En son olarak partinin yaptırdığı bir ankette de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının öne çıktığı ifade edildi.

    CHP, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde izleyeceği yöntemi, Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirleyecek. Uzun süredir erken seçim beklentisinde olan CHP'de, seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanması ile hareketlilik yaşanıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
    'Erken seçimde CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olabilir'
    Şu ana kadar cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP'de, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan yüzde 85 ön seçim şartının uygulanması ise zor görünüyor.

    Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etmesi gereken partinin izleyeceği yöntem de PM ile belirlenecek. PM'nin gelecek hafta salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK'nin ardından toplanabileceği belirtiliyor.

    Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, MYK'de alınacak karar ve PM onayıyla milletvekili adayları merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek.

    PARTİ YÖNETİMİ DE KILIÇDAROĞLU DİYOR

    Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre  CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler yaptırılıyor. Bu anketlerde ise ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı öğrenildi.

    Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
    © AA /
    Tezcan: CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu
    'EN BÜYÜK ADAY KILIÇDAROĞLU'DUR'

    Nitekim bu görüşünü defalarca dile getiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün de bir televizyon programında bu soruya, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" yanıtını verdi.

    Yine parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı en geç 15 gün içinde netleşecek ve açıklanacak.

    Öte yandan, CHP'nin seçim beyannamesinin hazırlanması için de hazırlıklara başlandığı öğrenildi. 

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (17)

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    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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