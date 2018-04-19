Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Kimse 'Ben yoksam AK Parti yok' demesin

Erken seçim kararının ardından AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse 'Ben yoksam AK Parti yok demesin, herkes çalışmaya başlasın" dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararı sonrası bu sabah AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Birgün'ün aktardığına göre, Erdoğan vekillere neden 24 Haziran'da seçime gidildiğini dair bilgiler verdi.

Vekillere seslenen Erdoğan, "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın" dedi.