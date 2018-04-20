24 Haziran seçimi, birçok yeniliği beraberinde getirecek

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre 24 Haziran 2018'de hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getireceği bazı yenilikler şöyle:
- Anayasadaki ‘Geçici Bakanlar Kurulu’ uygulaması, 16 Nisan referandumuyla kaldırıldı. Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının görevden çekildiği ve yerlerine partisiz isimlerin atandığı ‘seçim kabinesi’ bu kez olmayacak. Üç bakan görevine devam edecek.
- İlk kez 600 milletvekili seçilecek. TBMM, yeni hizmet binalarına karşın 550 vekili güçlükle sığdığı fiziki ortamını yeniden düzenleyecek. Bakanlar yeni parlamentoda bulunmayacak.
- İlk kez 18 yaşını dolduranlar milletvekili seçilebilecek. Aynı şekilde ilk kez, askerlik hizmetini yapmamış parlamenterler olacak. Adaylık için askerlik çağına gelmemiş olmak veya erteletmek yeterli.
- Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylık pusulaları ayrı olacak. Ancak her iki pusula aynı zarfa atılacak. Sandıklar kapandığında önce Cumhurbaşkanı seçimine ait pusulaların sayımı yapılacak. Zarfın içinden çıkan diğer pusula okunmadan ters çevrilerek masanın üzerine konulacak ve daha sonra sayılacak.
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