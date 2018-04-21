AK Parti'den İYİ Parti açıklaması: Bir sonraki seçime hazırlansınlar

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İyi Parti'nin 24 Haziran erken seçimine katılıp katılmayacağı sorularıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de 96 kurulmuş parti var. Bu partilerin her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın. Bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir" dedi.

'TEMBELLİK YAPMIŞLAR'

Elitaş şöyle devam etti:

''Bir partiyle ilgili konuşuyorlar, neymiş efendim, seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti, 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. 'Hadi seçim hadi seçim' diye ifade etti, ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar. Kanundaki süre içinde sanıyorum 2 yıla yakın bir zamandır bu parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. 2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa Türkiye'nin 81 vilayetinin 41'inde örgütlenemediyse, bize '15 Temmuz'da seçim yapılacakmış' diye kürsülerde ifade eden bir parti, 15 Temmuz'da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsa, bu süreçte vatandaş nezdinde bir mağduriyet ortaya çıkararak 'Bizim partimizi seçime sokmuyorlar' diye mağdur edebiyatı yapmak için gösterilen bir gayretten başka bir şey değildir."

'CHP, HDP, İYİ PARTİ İTTİFAKINA ENGEL YOK'

"Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın Cumhurbaşkanı adayı olursun. Milletvekilliği seçilme hakkı da var. Gidersin bir partinin gölgesine girersin listesi altında çok sevdiğiniz beraber olmaktan gurur duyduğunuz gizli gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP'nin gölgesi altında seçime girersiniz oradan milletvekili çıkarma imkanınız var. Ya da müttefik olmaya gayret ettiğiniz CHP'yle birlikte 3'lü koalisyon 2'si HDP ile CHP siz de arasında gayriresmi koalisyon olarak partisinin listesinde yer alırsınız. Bunda engel yok. Eğer sizde bir cevher varsa o mutabakat karşılığında sizi zaten birileri davet eder. 'Efendim benim önümde engel olmaya çalıştılar. Durdurmaya gayret ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi demiş de vazgeçmişler'. Bunların hepsi yalan. Esas olarak ifade etmeye çalıştıkları kendi becerisizliklerini mağduriyet gibi gösterip halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ancak şunu bilsinler ki; 2002'den bu tarafa hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulup seçimler yapılmaya başladığından itibaren bugüne kadar halkı yanıltmaya çalışanlar her zaman yanılmışlardır."

100 BİN İMZA NASIL VERİLECEK?

Elitaş, Meclis'te temsil edilmeyen kişilerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanması gereken 100 bin imza düzenlemesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Dün AK Parti ile MHP arasında kurulmuş milli mutabakat kurulu üyeleri seçim kanunuyla ilgili uyum yasasını çalıştırdılar. Onu da dün Anayasa Komisyon Başkanlığı'na ilettiler. Anayasa Komisyonu Başkanlığı, 23 Nisan pazartesi günü saat 18.00'de toplanacak. İnşallah 10 madde halinde görüşülecek. Seçim kanunu değişiklikleri konusu gündeme gelecek. Burada esas olan 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki sakıncalar ve engeller neyse onun düzeltilmesini tesis eden bir kanun maddesi. 100 bin imza nasıl verilsin, meydana masa kurulup oradan mı imza alınsın yoksa noterden mi yapılsın ya da seçim kurullarında mı olsun diye çeşitli tartışmaların ardından milli mutabakat üyesi arkadaşlarımız bizim gönderdiğimiz metni değerlendirdiler. Ve seçmenin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulundan daha önce adaylıkları belirlenmiş kişilere 'Ben bunun adına imza veriyorum' diye toplayacaklar.''

İMZALAR YSK'DE TOPLANACAK

''Bunlar ilçe seçim kurulundan Yüksek Seçim Kurulu'na (ysk) gönderilecek. Yüksek Seçim Kurulu 100 bin imzayı tamamlayan Cumhurbaşkanı adayının adaylığını ilan edecek ve 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oylarımızı kullanacağız. Cumhurbaşkanı için bir pusula, milletvekili için bir pusula, ittifaktan A ya da B partisi olsun hangisine verirseniz verin oyları birlikte sayılıyor. Cumhurbaşkanı pusulası ile milletvekili pusulası ayrı ayrı olmasına rağmen aynı zarfta kullanılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda özel hassasiyet gösterecekler."