AK Parti, CHP ve MHP liderlerinden 23 Nisan mesajları

© AA / Murat Kula Erdoğan: Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden bu yana geçen 98 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde yaşaması, ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafından onaylanan anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır.

Yeni dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

'HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIN HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR GELECEK'

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Başbakan Binali Yıldırım ise mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, yurdun her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için birbirine kenetlenmektedir. Tarihi, medeniyeti, kültürüyle olduğu kadar, büyük potansiyeliyle de dikkatleri üzerine çeken Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, güçlü ekonomisi ve aktif dış politikasıyla 21. yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık ve yüreklerindeki umutlar bizlere daima güç vermektedir. Çocuklarımızın barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın her köşesinden gelen çocukların da katımıyla bir şenlik atmosferinde kutlanıyor olması, millet olarak çocuklara verdiğimiz değerin en güzel ifadesidir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün çocuklarına huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir."

'HAZİRAN GÜNEŞİ GİBİ SIMSICAK BİR ZAFERE BERABER ULAŞACAĞIZ'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 Nisan mesajı ise şöyle:

"Milletimizin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş, bu topraklarda esareti asla kabul etmeyeceğimizi bütün dünyaya göstermiştir.

23 Nisan 1920 milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gündür.

Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Bu ülkede bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve vatanımızın çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM'nin görevidir.

Atatürk'ün ifadesiyle "Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceğini başka birinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır. Tarihte hakkını, hukukunu, iradesini tek bir adama bırakan hiçbir millet huzur ve refaha ulaşamamıştır. Milletimiz bu hatayı asla yapmayacak, kendi hakkına kararlılıkla sahip çıkacaktır. Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi ülkemizde barışın ve kalkınmanın teminatıdır. Bu yolda yürüyecek ve Haziran güneşi gibi sımsıcak bir zafere hep birlikte ulaşacağız.

Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye'dir. Cumhuriyet Halk Partisi bu bilinçle çalışacak, halkımızın verdiği sonsuz güçle hepimizin özlediği huzur ve barış içerisindeki Türkiye'yi kuracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

'YENİDEN KARŞIMIZA ÇIKAN BENZER TEHDİTLERİ ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ'



MHP lideri Devlet Bahçeli ise yayımladığı mesajda öne çıkanlar ise şöyle:

"TBMM, Türk milletinin alın teri, göz nuru, cepheden cepheye verdiği kurtuluş mücadelesinin ilelebet yaşayacak iradesinin mümtaz bir tecelligahıdır. Gazi Meclis artık daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkie erişmiştir.

Büyük Millet Meclisinin açılması, aziz milletimizin varlığına ve bekasına yönelmiş dayatmalar karşısında neleri göze alıp, neleri başarabileceğinin de imrenilecek bir numunesini teşkil etmiştir. Gerek Büyük Millet Meclisi'nin açılış destanı ve şartları, gerekse sonradan yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin tamamı; milletimizi küçümseyen, onuruna ve mukaddesatına el ve dil uzatmaya yeltenen, gücünü sınamaya kalkışan odakları nasıl bir akıbetin beklediğini anlamaları açısından da tarihi ihtar belgesi olmuştur. Bu nedenle, Millet Meclisimizin açılması ile başlayan sürecin manasını ayrıntıları ile bilmenin, devlet ve millet hayatımızda yeniden karşımıza çıkan benzer tehditlerin ve tehlikelerin doğru anlaşılması bakımından çok önemli olduğuna inanıyorum.

En karamsar ortamda, en müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni macera ve melun yollarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları bu açıdan beyhude bir gayret olacaktır. TBMM görevinin başındadır, açıktır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalpgahı, Türk milletinin ta kendisidir. İnanıyorum ki, 27. Dönem TBMM aynı hissiyat ve görev şuuruyla tarihi ve milli görevini tam ve eksiksiz yerine getirecektir."