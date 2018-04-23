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    Selahattin Demirtaş

    'Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu bakıyor'

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Erken seçime sayılı günler kala ana muhalefet cephesinden henüz bir aday çıkmış değil. HDP'nin muhalefetin ortak bir adayda anlaşamaması durumunda birinci turda seçimlere güçlü bir adayla gitmesi bekleniyor. Buna göre Demirtaş'ın adaylık için yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

    Selahattin Demirtaş
    © AP Photo / Petros Giannakouris
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    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, cumhurbaşkanı seçiminde HDP olası ikinci tura kalacak adaya destek verilmesi konusunda görüş birliği içindeyken, birinci turda güçlü bir aday çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda muhalefet partilerinin ilk tur stratejilerine göre esnek davranılabileceği ifade ediliyor. Birinci turda ortak bir adayda anlaşılamaması durumunda HDP’de birinci tur için güçlü aday olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi öne çıkıyor.

    HDP’de seçim stratejisinin belirlenmesi amacıyla dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı düzenlendi. Yarın Kadın Meclisi, çarşamba günü de Parti Meclisi (PM) toplantıları yapılacak. Bu toplantıların ardından HDP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve partinin nasıl bir yol haritasıyla 24 Haziran’a gideceği belirlenmiş olacak.

    İKİNCİ TURDA OYLAR MUHALEFETİN ADAYINA

    İki sandığın kurulması beklenen 24 Haziran’a yönelik HDP içinde iki temel strateji dillendiriliyor. HDP; diğer muhalefet partilerinin olası bir ittifak gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ve söz konusu ittifakı hangi turda yapacağına yönelik esnek stratejiler belirliyor. Edinilen bilgiye göre parti içinde ikinci tura kalınması halinde muhalefetin adayına destek verilmesi görüşü öne çıkıyor.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Emin Sansar
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    ORTAK ADAYA DESTEK VERİLEBİLİR

    Ancak parti içinde ittifakın ilk turda yapılmasının anlamlı ve sağlıklı olacağı görüşünü belirtenler de var. Birinci turda diğer muhalefet partilerinin ortak bir adayla çıkması durumunda buna destek verilmesi gerektiği görüşü de konuşuluyor. Bu kapsamda diğer muhalefet partilerinin olası bir ortak adayı belirlemesi durumunda partinin söz konusu adaya destek verebileceği kaydediliyor.

    'DEMİRTAŞ OLUMLU BAKIYOR'

    Muhalefetin ortak bir adayda anlaşamaması durumunda ise partinin birinci turda seçimlere güçlü bir adayla gitmesi bekleniyor. Bu durumda Edirne Cezaevi’nde tutuklu durumdaki Selahattin Demirtaş’ın ismi öne çıkıyor. Demirtaş’a bu kapsamda avukatları aracılığıyla aday olup olmayacağı konusunda bazı mesajların iletildiği ve Demirtaş’ın da aday olmaya olumlu baktığı ifade ediliyor. Demirtaş’ın adaylığının önünde hukuken şu an hiçbir engel bulunmuyor.

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, HDP, Selahattin Demirtaş, Türkiye
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