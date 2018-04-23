Kayıt
10:44 23 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Berat Albayrak

    Enerji Bakanlığı'ndan şirketlere seçim ödevi: Zorunlu olmadıkça elektrikleri kesmeyelim

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, cuma günü Ankara’da, cumartesi günü de İstanbul’da elektrik dağıtım şirketlerinin patron ve yöneticileriyle bir araya geldi. 24 Haziran 2018'de yapılacak olan erken seçim çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda zorunlu olmadıkça kesinti yapılmaması yönünde tavsiye verildi.

    1 Kasım seçimi
    © AA / Fatih Kurt
    Erken seçim, bayrak üreticilerine 1 milyar lira kazandıracak
    Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez başkanlık etti. Enerji Bakanlığı, seçim döneminde elektrik kesinti ve arızalarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Toplantıda gündeme gelen başlıklar şöyle: 

    'KESİNTİYİ SMS İLE BİLDİRİN'

    "Elektrik kesintileri konusuna dikkat edelim. Zorunlu olmadıkça elektrikleri kesmeyelim. Planlı kesintilerde, aboneleri önceden mutlaka bilgilendirelim. Abonelere, SMS ile kesinti günü ve saati ile kesinti süresi hakkında bilgi verelim. Başka yollarla da bilgi verilebilir.

    'SOKAK VE CADDELERDE SORUN YAŞANMASIN'

    Vatandaşlardan, dönem dönem sokak aydınlatmasına yönelik şikâyetler geliyor. Seçim döneminde vatandaşlar daha hassas olabilir. Patlayan lambaları ya da armatürleri hızla değiştirelim. Arızalara müdahale edelim. Sokak ve cadde aydınlatmasında sorun yaşanmasın. 

    Erdoğan ve Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    Gezici'den seçim anketi: Akşener, ikinci turda Erdoğan'ın karşısına çıkıyor
    'HIZLI MÜDAHALE EDİLSİN'

    Elektrik arıza bildirimlerine karşı duyarlı olalım. Arızaya ilişkin ihbar ya da şikâyetlerde ekipler hızla ilgili abonelere ulaşsın. Arızalar, en kısa sürede giderilsin. Vatandaş, memnuniyeti oluşturulsun. "

    Sektör temsilcileri, seçim günü tüm ekibin mesai yaptığını belirterek, “24 Haziran öncesinde ve seçim günü elektrikte arıza, kesinti ya da benzer sorunlara karşı ekip sayısı artırılıyor” dedi. Sektör temsilcileri, planlı elektrik kesintilerine de işaret ederek, “Uzun süreli kesintilere neden olabilecek yatırımlarda bir formül aranabilir” dedi.

    Enerji Bakanlığı, elektrik sektörüyle yaptığı toplantıları genişletecek. Bir sonraki aşamada doğalgaz dağıtım şirketleriyle de benzer bir toplantı yapılabileceği mesajı verildi.

    İlgili konular:

    Berlin de Türkiye'ye kapıyı kapattı: Almanya'da seçim kampanyası yürütülemeyecek
    BBP de Hazine'den seçim yardımı istiyor
    YSK'nin seçim kararları açıklandı: 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımı belli oldu
    Hollanda, AK Parti'yi ülkesinde istemiyor: Seçim propagandası için gelmeyin
    Etiketler:
    Elektrik kesintisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih Dönmez, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Devlet erkanı, 23 Nisan için Anıtkabir'i ziyaret etti
    Devlet erkanı, 23 Nisan için Anıtkabir'i ziyaret etti
    Karikatür
    ABD’de marihuananın federal düzeyde ‘suç olmaktan çıkarılması’ tasarısı sunulacak
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam