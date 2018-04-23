MHP itiraz etti, İYİ Parti'nin Meclis'teki yeri değişti

Hürriyet'in aktardığına göre İYİ Parti, salonun en sağında yer alan MHP’nin yerine geldi. Sıralama sağdan sola İYİ Parti, MHP, HDP, CHP, AK Parti oldu.

Ancak MHP, sıralarının İYİ Parti'ye verilmesine itiraz etti. Buna göre yeni oturma düzeni şöyle oldu: MHP, İYİ Parti, HDP, CHP, AK Parti.

İYİ Parti Meclis Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda da Meclis’te grubu bulunan partiler arasında kürsüde yer alacak. Buna göre İYİ Parti adına Nuri Okutan bir konuşma yapacak.

'GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAĞIZ'

Gazete DuvaR'da yer alan habere göre de İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “CHP’li milletvekillerinin İYİ Parti’ye katılımı demokrasi hamlesidir. Bu demokrasi hamlesini istismar etmeme kararlılığındayız. Genel Başkan bu kararı aldı. Yarın biz Meclis’te grup toplantısı yapmayacağız. Bu demokrasi mücadelesinin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. Kendi anlamı içinde kalacak” dedi.