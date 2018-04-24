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    Nevruz- Selahattin Demirtaş

    SONAR Başkanı Bayrakçı: Demirtaş, yüzde 15 oy alabilir

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (68)
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    SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yüzde 15 oy alabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından dolayı Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini, Türkiye'nin buna hazır olmadığını söyleyen Bayrakçı, "Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor" dedi.

    Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Bayrakçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    CHP kimi aday göstermeli sizce?

    CHP’li olacak ama kökeni merkez sağdan gelecek. Gençliğinde de biraz ülkücük-milliyetçilik olması lazım. Çok iyi de ekonomi bilmesi gerekiyor.

    Muharrem İnce
    © AA / Raşit Aydoğan
    'CHP'nin adayı Büyükerşen ya da İnce olacak'
    İlhan Kesici’yi mi işaret ediyorsunuz?

    Evet, daha uygun başka biri yok ki… Herkesten oy alacak olan o. Kesici 3 dönemdir CHP Milletvekili. Bir insan daha ne kadar CHP’li olabilir? Aynı zamanda merkez sağ kökenli; Anavatan’dan belediye başkan adayı ve milletvekiliydi. Aynı zamanda Demirel Ailesi’nin damadı. Ekonomiyi de çok iyi biliyor. Son düzlükte seçimi alabilecek kişiyi tarif ediyorum. Bu tipte bir CHP adayı olmaması halinde Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanabilir. İkinci tura kalmaz. Bu arada Muharrem İnce’nin de altını çizmeden geçemeyeceğim.

    Sağ seçmen Muharrem İnce’ye oy verir mi?

    İşte tek sorun o. Yoksa İnce hem CHP’li hem de iyi konuşuyor. Ama seçim ikinci tura kalırsa maalesef sağ seçmenden oy alamaz. Sıfır da olmaz ama Kesici gibi oy alamaz. Kesici olmazsa, İnce aday olmalı.

    Peki, Kılıçdaroğlu’nun adaylık ihtimali bitti mi, yoksa o da iyi bir seçenek mi?

    İzmir'de imamdan esnafa veto: Alevinin selası okunmaz
    © Fotoğraf : DHA
    İzmir'de imamdan esnafa veto: Alevi'nin selası okunmaz
    Tabii ki iyi bir aday olurdu. Ama Türkiye’de bazı şeyler saplantıdır. Ülke henüz bir Alevi Cumhurbaşkanı’na hazır değildir. Bu şartlar altında Kemal Bey alacağı en iyi oyu alamaz. 

    Kürt oyları nasıl şekillenir?  “HDP Selahattin Demirtaş’ı mı aday göstersin, yoksa dışarıda olan birini mi?’’ tartışması var…

    Bir siyasi parti en yüksek oyu alabileceği adayla seçime gitmeli. HDP için o kişi Demirtaş’tır. Çünkü söylemi bu ülkede tuttu, beğenildi. MHP’liler bile onu izledi.

    Peki, tutuklu olması dezavantaj değil mi?

    Selahattin Demirtaş
    © REUTERS / Osman Orsal
    'Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu bakıyor'
    Hayır, aksine avantaj. Ortada mağduriyet var. Yüzde 12 alacakken, yüzde 15 alabilir. Meral Akşener veya CHP’nin benim tarif ettiğim tipte göstereceği bir aday finale kalabilir. Onlardan biri kalırsa, o zaman seçim kafa kafaya hale gelir. Tayyip Erdoğan her halükârda 46-47’nin altında kalmaz. 

    Kimi kamuoyu araştırmacıları, “Eğer muhalefet ilk turda birleşmezse cumhur ittifakı seçimi alır ve senaryo biter’’ diyor. Buna ne diyorsunuz?

    Katılmıyorum.

    Bu, muhalefet açısından risk değil mi?

    Evet, risk. Ama çok adaylı girdiği zaman cumhur ittifakının alacağı oyu azaltıyor. Saadet Partisi gibi bir parti, bu bahsettiğim modelle kendi seçmenini çekebilir.

    Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
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    Abdullah Gül aday olursa ne olur?

    Abdullah Gül özel bir olay, o tabii ki seçmeni çeker. Ama onu hangi parti aday gösterecek?

    100 bin imza ile bağımsız olarak aday olursa nasıl bir senaryo ortaya çıkar?

    Abdullah Gül tabii ki önemli bir faktör olur. Ama CHP seçmeninin en az yüzde 30’unun gözleri laik bir aday arar. Esasen CHP de bunu yapamaz. CHP, Abdullah Gül’ü destekleyen bir açıklamanın altına giremez. Çünkü CHP 90 yıldır en büyük mücadeleyi laiklik ile ilgili konularda verdi. Bağımsız, özgür düşünen Türk kadınının ve laik düşüncenin daima merkezi oldu. Hal böyle olunca tutup da siyasal İslam’dan gelen birinin aday gösterilmesini CHP’nin hiçbir üyesi affetmez.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (68)

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    Etiketler:
    HDP, CHP, AK Parti, Abdullah Gül, Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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