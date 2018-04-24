Erdoğan'dan 1915 mesajı: Ermeni vatandaşlarımızın acılarına ortak olmak, ahlaki duruşun gereğidir

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan vesilesiyle İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ettiğini, çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerini sunduğunu kaydeden Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:
"Biz, tarih boyunca acıları ayrıştıran, birbiriyle yarıştıran değil daima paylaşan bir millet olduk. Kendi topraklarımızda yaşayan insanlarımızın yanı sıra Endülüs'ten Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar başı dara düşen herkesin yardımına koştuk. Bunu yaparken de hiç kimsenin inancına, diline, dinine, etnik ve kültürel aidiyetine bakmadık. Bugün de ülke olarak bu mirasımızı muhafaza ederek kardeşliği, empatiyi, barış ve huzuru güçlendirmeye çalışıyoruz."
'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM BULMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
"Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak, Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla yad ediyorum. Anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi sunuyorum."
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