Uçak biletleri, tavan fiyatı aştı

Habertürk'ün haberine göre 27 Nisan Cuma günü tatile çıkan birinin Antalya’ya gitmek için ödeyeceği tek yön bilet fiyatı 560 TL’ye kadar yükseldi. Bodrum’a ve Dalaman’a en pahalı uçuş bileti 580 TL olurken, İzmir’e tek yön uçuş için ödenmesi gereken tutar 347 TL’yi buldu. Söz konusu güzergâhlara yapılacak uçuşlarda en ucuz biletlerin fiyatları yüzde 220’ye varan oranlarda zamlandı. En pahalı biletlerin fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 70’lere ulaştı. 23 Nisan’ın pazartesi gününe denk gelmesiyle ortaya çıkan 3 günlük tatilde de en çok Ege Bölgesi ilgi görmüş, Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı’na uçuşlarda bilet fiyatları üçe katlanmıştı.
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FİYAT FARKI YÜZDE 220’YI BULUYOR
1 Mayıs’ta Ege ve Akdeniz kıyılarında tatil yapmak isteyenler uçak biletleri için 27 Nisan Cuma günü bir hafta sonrasına göre yüzde 220’ye varan oranlarda daha fazla ödeme yapacak. Türk Hava Yolları’nın (THY) internet sitesinden derlenen bilgilere göre 27 Nisan Cuma günü Dalaman’a en ucuz uçak bileti 503 TL iken 4 Mayıs’ta fiyat 188 TL’ye iniyor. 1 Mayıs tatiline yoğun talep fiyatta yüzde 167.6’lık farka sebep oluyor. Pegasus Havayolları’ndaki ucuz biletlerin fiyatında ise yüzde 220’ye varan oranlarda artış görülüyor. Diğer havayollarında da en pahalı bilet fiyatlarındaki artış yüzde 66’ya ulaşıyor.
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