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    İYİ Parti

    Adalet Bakanı Gül açıkladı: İYİ Parti'ye Hazine'den yardım verilmeyecek

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    İYİ Parti, son genel seçime katılmadığı için Meclis'te grubu olmasına rağmen Hazine yardımı alamayacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konu hakkında "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların Hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur" dedi.

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
    © AA /
    BBP de Hazine'den seçim yardımı istiyor
    T24'ün aktardığına göre TBMM Genel Kurulu'unda AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

    Gül, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İyi Parti'nin Hazine'den seçim yardımı alıp alamayacağına ilişkin soru üzerine Gül, grup kuran partilere, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alması halinde Hazine'den yardım yapıldığını anımsattı. Gül, "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların Hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur" diye konuştu.

    YSK: TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

    Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri ‘'Yasaya göre bir partinin TBMM'de grubunun olması, Hazine yardımı için tek başına yeterli değil'' açıklamasını yaptı.

    NASIL YARDIM ALINIYOR?

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA / Ömer Ural
    Karamollaoğlu'ndan partilere Hazine yardımına tepki
    2820 sayılı siyasi partiler kanunu ve bu kanunu değiştiren 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı yasa siyasi partilere Hazine yardımı yapılması konusunda şu şartları öngörüyor:

    "Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl o yılki genel bütçe gelirleri (B) cetveli toplamının beş binde ikisi oranında ödenek mali yıl için konur. Bu ödenek, siyasi partilerin genel seçim sonrasında YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez."

    PARTİLER NE KADAR YARDIM ALACAK?

    Siyasi partilere bu yıl başında toplam 273.7 milyon lira verildi. AK Parti'ye 139 milyon lira, CHP'ye 71.1 milyon lira, MHP'ye 33.4 milyon lira, HDP'ye de 30.2 milyon lira aktarıldı. Erken seçim nedeniyle ise toplam 547.4 milyon lira daha ödeme yapılacak. AK Parti 278 milyon, CHP 142.2 milyon, MHP 66.8 milyon ve HDP de, 60.4 milyon lira daha alacak. Böylece toplamda siyasi partilere bu yıl aktarılan toplam tutar 821.1 milyon lirayı bulacak.

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